Глава Мурманской области Марина Ковтун уйдет в отставку. Ее место займет Ирина Яровая
В списке губернаторов, которые по решению Кремля могут быть отправлены в отставку, появились новые фигуранты. В группе риска оказались глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
В списке губернаторов, которые по решению Кремля могут быть отправлены в отставку, появились новые фигуранты. В группе риска оказались глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
«Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщают, что в отставку также могут уйти глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Красноярского края Виктор Толоконский и глава Мурманской области Марина Ковтун.
В свою очередь агентство FlashNord сообщает, что вместо Марины Ковтун Кремль может назначить главой Мурманской области депутата Госдумы от «Единой России» Ирину Яровую, известную своими скандальными антитеррористическими поправками в законодательство.
Сама Марина Ковтун информацию о своей отставке опровергла. «Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме. «Списки» и слухи обсуждаются всегда, ко мне они не имеют отношения», - написала губернатор в Twitter.
Напомним, в понедельник, 25 сентября, президент Владимир Путин уволил первого губернатора из списка, который ранее обнародовали СМИ. В отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора назначен экс-мэр Самары и сенатор Дмитрий Азаров.
Также ожидаются отставки глав Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого АО, Красноярского края и Алтайского края.