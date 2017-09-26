У депутата Курской облдумы нашли 27 незадекларированных квартир
Прокуратура региона установила, что народный избранник не указал в декларации 27 квартир общей стоимостью 38 млн рублей. Материалы проверки были направлены в облдуму, однако коллеги Астапова не увидели никаких нарушений в действиях коммуниста
Депутата Курской областной думы от КПРФ Игоря Астапова заподозрили в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе. Прокуратура региона установила, что народный избранник не указал в декларации 27 квартир общей стоимостью 38 млн рублей. Материалы проверки были направлены в облдуму, однако коллеги Астапова не увидели никаких нарушений в действиях коммуниста.
Незадекларированные квартиры депутата Игоря Астапова обнаружили во время прокурорской проверки, которая проводилась в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Квартиры официально записаны на имя супруги коммуниста, сообщает «Первое антикоррупционное СМИ».
Доход Игоря Астапова за 2016 год, согласно его декларации, составил 732 тысячи рублей. Его супруга указала доход в 17 млн рублей. таким образом, стоимость незадекларированной недвижимости превысил общей доход семьи депутата за последние три года.
По итогам проверки прокуратура направила обращение в Курскую облдуму с требованием лишить Игоря Астапова депутатского мандата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Однако депутаты не увидели в действиях своего коллеги ничего противозаконного.
В итоге в декларацию супруги коммуниста внесли изменения, согласно которым ее годовой доход составил 56 млн рублей, а в собственности появились 27 квартир. Никаких санкций к народному избраннику применять не стали.