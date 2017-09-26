Меню
Политика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Политика
26 сентября 00:23

У депутата Курской облдумы нашли 27 незадекларированных квартир

Прокуратура региона установила, что народный избранник не указал в декларации 27 квартир общей стоимостью 38 млн рублей. Материалы проверки были направлены в облдуму, однако коллеги Астапова не увидели никаких нарушений в действиях коммуниста

Фото: to46.minjust.ru

Депутата Курской областной думы от КПРФ Игоря Астапова заподозрили в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе. Прокуратура региона установила, что народный избранник не указал в декларации 27 квартир общей стоимостью 38 млн рублей. Материалы проверки были направлены в облдуму, однако коллеги Астапова не увидели никаких нарушений в действиях коммуниста.

Незадекларированные квартиры депутата Игоря Астапова обнаружили во время прокурорской проверки, которая проводилась в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Квартиры официально записаны на имя супруги коммуниста, сообщает «Первое антикоррупционное СМИ».

Доход Игоря Астапова за 2016 год, согласно его декларации, составил 732 тысячи рублей. Его супруга указала доход в 17 млн рублей. таким образом, стоимость незадекларированной недвижимости превысил общей доход семьи депутата за последние три года.

По итогам проверки прокуратура направила обращение в Курскую облдуму с требованием лишить Игоря Астапова депутатского мандата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Однако депутаты не увидели в действиях своего коллеги ничего противозаконного.

В итоге в декларацию супруги коммуниста внесли изменения, согласно которым ее годовой доход составил 56 млн рублей, а в собственности появились 27 квартир. Никаких санкций к народному избраннику применять не стали.

Материалы по теме
Комиссия Натальи Поклонской отклонила все жалобы на декларации депутатов
Бывший петербургский депутат сдал свою квартиру за миллион рублей в месяц
Петербургского чиновника заподозрили в причастности к работе незаконных ярмарок
Сейчас на главной
Горячие новости
В центре Москвы иномарка из спецгаража ФСБ насмерть сбила полицейского
В центре Москвы автомобиль «Мерседес» с госномером А896МР97 и спецсигналом сбил насмерть сотрудника полиции. По словам очевидцев, водителя «Мерседеса» не стали оформлять и отпустили с места ДТП
Горячие новости
Авиакомпанию «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств пассажиров
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», которых подозревают в хищении денег пассажиров. Дело было возбуждено в рамках проверки по факту массовых задержек рейсов авиакомпании
Горячие новости
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Меркушкин назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
телефонный терроризм
Великая «эвакуация» народов
Сотни «заминированных» зданий в десятках российских городов, сотни тысяч эвакуированных людей – такой масштабной эпидемии «телефонного террора» у нас, пожалуй, еще не было. Однако, все ли так однозначно с терроризмом?
Горячие новости
Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами страны
Генпрокуратура России составила рейтинг самых криминальных регионов страны. Рейтинг составлялся на основе данных об официально зарегистрированных преступлениях в период с января по июнь 2017 года
Горячие новости
Первым губернатором-отставником станет глава Красноярского края
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский откроет серию отставок глав регионов. Всего Кремль планирует в сентябре-октябре сменить губернаторов в десяти регионах
Горячие новости
«ВИМ-Авиа» не хватает денег на топливо и обслуживание
Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» столкнулась с нехваткой денежных средств на оплату топлива и аэропортового обслуживания. Кредиторы перевозчика оплатили полеты до середины дня 25 сентября
Авторская колонка
Матильда Российской империи
Фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в прокат, стал едва ли не главным политическим событием года в России. Его до сих пор не завершившаяся официальной премьерой дорога к зрителю показала удручающее состояние Российского государства ...
Шлосберг Лев
Горячие новости
Тот чье имя нельзя называть
Главный редактор издания «Сиб.фм» Сергей Самойленко сообщил о своем увольнении из-за цензуры в издании. Решение главреда об отставке связано с просьбой собственника издания удалить новость о предвыборном митинге Алексея Навального в Новосибирске
Горячие новости
Просто в Госдуме работают только честные люди
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская, отклонила восемь обращений о возможных нарушениях при составлении деклараций
Горячие новости
​Олимпиада-2018 может пройти без участия России
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. WADA призвали не подаваться в этом вопросе политическому давлению
Горячие новости
Дорожки на миллиард
Московское правительство вложит 2,6 млрд рублей в благоустройство территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК). Деньги будут потрачены на плитку, замену бордюров, высадку деревьев и расширение тротуаров
Горячие новости
Проживи на МРОТ и не умри
Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо
Авторская колонка
Ложная атака
False agenda — коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог «ложной атаки» У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением
Мовчан Андрей
Горячие новости
MADE IN: «Сделано в тюрьме»
Федеральная служба исполнения наказаний будет выпускать свои товары под брендом «Сделано в тюрьме». Заявку на регистрацию товарного знака подал в Роспатент ФГУП «Калужское» ФСИН России. Подобный товарный знак с 1980 года существует в Италии
железнодорожные перевозки
Поезд следует без остановок
Жалобы на Российские железные дороги и Центральную Пригородную Пассажирскую Компанию в Антимонопольную службу попадают часто. Поводов для жалоб вагон и тележка. Только не всегда они находят отклик в сердцах курирующих органов.
Горячие новости
«Если вы им что-то скажете, будет плохо»
Жителям Чеченской республики, у которых пропал кто-либо из родственников, запретили жаловаться уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Такое предупреждение жителям республики сделали в связи с визитом омбудсмена в регион
Горячие новости
Обещать положительные изменения в стране - это уже экстремизм
Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране»