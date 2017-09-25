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Политика
25 сентября 14:14

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин уволен с занимаемой должности

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Меркушкин назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов

Фото: dk78.ru

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Николаю Меркушкину предложен пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Самарской области сенатора и бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова.

Помимо Самарской области отставки губернаторов ожидаются в Ивановской,  Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком АО, Красноярском и Алтайском краях.

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