Губернатор Самарской области Николай Меркушкин уволен с занимаемой должности
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Меркушкин назначен специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
Фото: dk78.ru
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин снят с занимаемой должности. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.
Николаю Меркушкину предложен пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Самарской области сенатора и бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова.
Помимо Самарской области отставки губернаторов ожидаются в Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком АО, Красноярском и Алтайском краях.