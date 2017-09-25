Кремль начнет серию отставок губернаторов с увольнения главы Красноярского края
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский откроет серию отставок глав регионов. Всего Кремль планирует в сентябре-октябре сменить губернаторов в десяти регионах
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский откроет серию отставок глав регионов. Всего Кремль планирует в сентябре-октябре сменить губернаторов в десяти регионах.
Издание «Сиб.фм» сообщает, что Виктор Толоконский уже написал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление было написано после встречи красноярского главы с президентом Владимиром Путиным.
Источник агентства FlashSiberia сообщил, что в краевой администрации «чемоданное настроение», а отставка г-на Толоконского может официально состояться ближайшие дни.
Основной причиной отставки красноярского губернатора называют его напряженные отношения с региональными элитами. Кроме того, минувшим летом Толоконский оскандалился подписанием документа о повышении зарплат депутатов и чиновников администрации в два раза (до 200 тысяч рублей при средней зарплате в регионе около 30 тысяч рублей).
Громкий скандал разгорелся в связи с тем, что депутаты краевого парламента собирались обсудить повышение зарплат врачам, а в итоге повысили жалование себе.
Отметим, что отставки губернаторов на этой неделе ожидаются не только в Красноярском крае, но также в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях.
Информации о назначенцах Кремля на должности губернаторов пока немного. Так, врио главы Красноярского края или Омской области может стать председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол, сообщает РБК.
На должность временного губернатора Самарской области вместо Николая Меркушкина Кремль рассматривает кандидатуры гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова, депутата Госдумы от Самарской области Владимира Гутенева и сенатора Дмитрия Азарова.