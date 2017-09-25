Меню
Политика
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Политика
25 сентября 08:02

Кремль начнет серию отставок губернаторов с увольнения главы Красноярского края

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский откроет серию отставок глав регионов. Всего Кремль планирует в сентябре-октябре сменить губернаторов в десяти регионах

Фото: factoftheday.ru

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский откроет серию отставок глав регионов. Всего Кремль планирует в сентябре-октябре сменить губернаторов в десяти регионах.

Издание «Сиб.фм» сообщает, что Виктор Толоконский уже написал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление было написано после встречи красноярского главы с президентом Владимиром Путиным.

Источник агентства FlashSiberia сообщил, что в краевой администрации «чемоданное настроение», а отставка г-на Толоконского может официально состояться  ближайшие дни.

Основной причиной отставки красноярского губернатора называют его напряженные отношения с региональными элитами. Кроме того, минувшим летом Толоконский оскандалился подписанием документа о повышении зарплат депутатов и чиновников администрации в два раза (до 200 тысяч рублей при средней зарплате в регионе около 30 тысяч рублей).

Громкий скандал разгорелся в связи с тем, что депутаты краевого парламента собирались обсудить повышение зарплат врачам, а в итоге повысили жалование себе.

Отметим, что отставки губернаторов на этой неделе ожидаются не только в Красноярском крае, но также в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском краях.

Информации о назначенцах Кремля на должности губернаторов пока немного. Так, врио главы Красноярского края или Омской области может стать председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол, сообщает РБК.

На должность временного губернатора Самарской области вместо Николая Меркушкина Кремль рассматривает кандидатуры гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова, депутата Госдумы от Самарской области Владимира Гутенева и сенатора Дмитрия Азарова.

Материалы по теме
Кто не со мной – тот «бандеровец»
Губернаторов Самарской и Нижегородской областей готовят к отставкам
Новая волна отставок губернаторов начнется с увольнения главы Нижегородской области
Сейчас на главной
Горячие новости
Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами страны
Генпрокуратура России составила рейтинг самых криминальных регионов страны. Рейтинг составлялся на основе данных об официально зарегистрированных преступлениях в период с января по июнь 2017 года
Горячие новости
«ВИМ-Авиа» не хватает денег на топливо и обслуживание
Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» столкнулась с нехваткой денежных средств на оплату топлива и аэропортового обслуживания. Кредиторы перевозчика оплатили полеты до середины дня 25 сентября
Авторская колонка
Матильда Российской империи
Фильм Алексея Учителя «Матильда», ещё не выйдя в прокат, стал едва ли не главным политическим событием года в России. Его до сих пор не завершившаяся официальной премьерой дорога к зрителю показала удручающее состояние Российского государства ...
Шлосберг Лев
Горячие новости
Тот чье имя нельзя называть
Главный редактор издания «Сиб.фм» Сергей Самойленко сообщил о своем увольнении из-за цензуры в издании. Решение главреда об отставке связано с просьбой собственника издания удалить новость о предвыборном митинге Алексея Навального в Новосибирске
Горячие новости
Просто в Госдуме работают только честные люди
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская, отклонила восемь обращений о возможных нарушениях при составлении деклараций
Горячие новости
​Олимпиада-2018 может пройти без участия России
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 в полном составе. WADA призвали не подаваться в этом вопросе политическому давлению
Горячие новости
Дорожки на миллиард
Московское правительство вложит 2,6 млрд рублей в благоустройство территории вокруг Московского центрального кольца (МЦК). Деньги будут потрачены на плитку, замену бордюров, высадку деревьев и расширение тротуаров
Горячие новости
Проживи на МРОТ и не умри
Житель Архангельска Артем Шишков решил провести эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы прожить на минимальный размер оплаты труда. МРОТ сейчас составляет около 8 тысяч рублей в месяц. Эксперимент дался мужчине нелегко – он похудел и стал чувствовать себя не очень хорошо
Авторская колонка
Ложная атака
False agenda — коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог «ложной атаки» У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением
Мовчан Андрей
Горячие новости
MADE IN: «Сделано в тюрьме»
Федеральная служба исполнения наказаний будет выпускать свои товары под брендом «Сделано в тюрьме». Заявку на регистрацию товарного знака подал в Роспатент ФГУП «Калужское» ФСИН России. Подобный товарный знак с 1980 года существует в Италии
железнодорожные перевозки
Поезд следует без остановок
Жалобы на Российские железные дороги и Центральную Пригородную Пассажирскую Компанию в Антимонопольную службу попадают часто. Поводов для жалоб вагон и тележка. Только не всегда они находят отклик в сердцах курирующих органов.
Горячие новости
«Если вы им что-то скажете, будет плохо»
Жителям Чеченской республики, у которых пропал кто-либо из родственников, запретили жаловаться уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Такое предупреждение жителям республики сделали в связи с визитом омбудсмена в регион
Горячие новости
Обещать положительные изменения в стране - это уже экстремизм
Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране»
Горячие новости
Дареному коню в зубы смотрят
Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл» обратится в администрацию президента с просьбой провести проверку по факту получения главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым коня, стоимость которого может достигать миллиона долларов
Горячие новости
Потому что Навальный хуже наркотиков
Во Владивостоке ученик 11 класса лицея №41 сообщил об угрозе отчисления из-за значка «Навальный 20!8». Представители администрации школы заявили 16-летнему Семену Голубовскому, что такой значок в учебном заведении равносилен наркотикам
Политика
Кто не со мной – тот «бандеровец»
Светлана Юрьевна давно славится тем, что в своих выражениях может запросто дать фору любому портовому грузчику. Вот и в очередной раз за «железным дровосеком» не «заржавело» и нервы у губернаторши не выдержали после конкретного изобличения несостоятельности власти
Горячие новости
Парк новый, а полицейские старые
Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что пришла в парк «Зарядье» вместе с друзьями. На входе стояли сотрудники полиции, которые проверяли у посетителей сумки. Стражи порядка попросили Журавлеву открыть дамскую сумочку...
Авторская колонка
Журналистов любить не надо
Вопрос: а может ли журналист нанести вред своей стране? Я говорю: журналист. Не пропагандист, не продажный писака, не лгун, а журналист. И вот позвольте пример, не наш пример ...
Познер Владимир