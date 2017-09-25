Главред сибирского издания уволился из-за требования удалить заметку про Навального
Главный редактор издания «Сиб.фм» Сергей Самойленко сообщил о своем увольнении из-за цензуры в издании. Решение главреда об отставке связано с просьбой собственника издания удалить новость о предвыборном митинге Алексея Навального в Новосибирске
Главный редактор издания «Сиб.фм» Сергей Самойленко сообщил о своем увольнении из-за цензуры в издании. Решение главреда об отставке связано с просьбой собственника издания удалить новость о предвыборном митинге Алексея Навального в Новосибирске.
«Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать», - сообщил Сергей Самойленко в интервью «Радио Свобода».
Самойленко добавил, что собственник «решил сделать вид, что Навального не существует в природе».
По некоторым данным, издание «Сиб.фм» некоторое время назад было продано депутату Госдумы от «Единой России» Виктору Игнатову, однако на сайте издания генеральным директором до сих пор значится его создатель Андрей Ксенчук.