Комиссия Натальи Поклонской отклонила все жалобы на декларации депутатов
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская, отклонила восемь обращений о возможных нарушениях при составлении деклараций
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская, отклонила восемь обращений о возможных нарушениях при составлении деклараций. Одно из отклоненных обращений касалось непосредственно самой г-жи Поклонской.
Как сообщила глава комиссии, ни по одному из восьми обращений не было установлено достаточных оснований для проведения проверки. Ни одно из обращений не было направлено уполномоченным органам, имеющим право инициировать проверку.
Согласно регламенту, основанием для проверки достоверности сведений в декларациях депутатов является информация, представленная правоохранительными и налоговыми органами, руководящими органами политических партий, общественной палатой, СМИ.
Напомним, минувшей весной российское отделение международного Центра антикоррупционных исследований Transparency International сообщило, что у Натальи Поклонской возможно есть незадекларированная квартира в Донецке.
Сама Поклонская данную информацию опровергла и опубликовала документы на квартиру, из которых следует, что она не является ее владелицей.
Ранее сообщалось, что возглавляемая Поклонской комиссия за год своей работы собиралась на заседание всего один раз. Комиссия провела только одно ознакомительное заседание, больше никаких вопросов, в том числе и непосредственно связанных с проверкой деклараций народных избранников, комиссия Поклонской не рассматривала.