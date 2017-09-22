Родственникам пропавших чеченцев запретили жаловаться омбудсмену Татьяне Москальковой
Жителям Чеченской республики, у которых пропал кто-либо из родственников, запретили жаловаться уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Такое предупреждение жителям республики сделали в связи с визитом омбудсмена в регион
Жителям Чеченской республики, у которых пропал кто-либо из родственников, запретили жаловаться уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Такое предупреждение жителям республики сделали в связи с визитом омбудсмена в регион.
Источники Русской службы ВВС рассказали, что сотрудники чеченских правоохранительных органов накануне визита омбудсмена собрали родственников пропавших людей и предупредили о «проверке из Москвы». «Не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо», - заявили силовики.
Родственникам пропавших людей также сказали, что жалобы омбудсмену им в любом случае не помогут.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал данную информацию «чушью». «Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев. Как можно на человека оказать давление? Я вам категорически заявляю: это неправда, это ложь, которую вы тиражируете», - заявил чиновник.
Ранее Татьяна Москвалькова сообщила о возбуждении 18 уголовных дел по факту исчезновения людей. Также в ходе визита омбудсмена выяснилось, что трое людей из списка «Новой газеты» живы, а трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря.
Расследование уголовных дел будут вести следственные органы Чечни в связи с чем, родственники пропавших опасаются, что правды так никто и не узнает. Напомним, что, по версии чеченских силовиков, пропавшие жители республики уехали в Сирию.