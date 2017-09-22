Меню
Политика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Политика
22 сентября 00:29

В Красноярске запретили митинг Навального. Он обещает положительные перемены в стране

Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране»

Фото: navalny.feldman.photo

Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране».

В мэрии указали, что Алексей Навальный на митингах допускает «высказывания, содержащие обещания положительных для населения изменений в случае избрания президентом». Это, считают чиновники, может сформировать негативное отношение к действующим властям до начала избирательной кампании (по выборам президента).

«Мэрия Красноярска хочет посудиться. Поскольку теперь она отказывает нам, ссылаясь на то, что мы формируем положительное мнение о Навальном», - написала в Twitter волонтер красноярского штаба Навального Инга Теплых.

Материалы по теме
Ученику владивостокского лицея пригрозили тюрьмой за значок «Навальный 20!8»
В Хабаровске накануне визита Алексея Навального расклеили поддельные листовки про гей-парад
Власти Новосибирска решили отвлечь горожан от митинга Навального премьерой «Матильды»
Сейчас на главной
Горячие новости
Дареному коню в зубы смотрят
Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл» обратится в администрацию президента с просьбой провести проверку по факту получения главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым коня, стоимость которого может достигать миллиона долларов
Горячие новости
Потому что Навальный хуже наркотиков
Во Владивостоке ученик 11 класса лицея №41 сообщил об угрозе отчисления из-за значка «Навальный 20!8». Представители администрации школы заявили 16-летнему Семену Голубовскому, что такой значок в учебном заведении равносилен наркотикам
губернаторы
Кто не со мной – тот «бандеровец»
Светлана Юрьевна давно славится тем, что в своих выражениях может запросто дать фору любому портовому грузчику. Вот и в очередной раз за «железным дровосеком» не «заржавело» и нервы у губернаторши не выдержали после конкретного изобличения несостоятельности власти
Горячие новости
Парк новый, а полицейские старые
Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что пришла в парк «Зарядье» вместе с друзьями. На входе стояли сотрудники полиции, которые проверяли у посетителей сумки. Стражи порядка попросили Журавлеву открыть дамскую сумочку...
Авторская колонка
Журналистов любить не надо
Вопрос: а может ли журналист нанести вред своей стране? Я говорю: журналист. Не пропагандист, не продажный писака, не лгун, а журналист. И вот позвольте пример, не наш пример ...
Познер Владимир
Горячие новости
Губернаторов Самарской и Нижегородской областей готовят к отставкам
В рамках новой волны обновления в губернаторском корпусе в отставку первыми уйдут главы Самарской и Нижегородской областей Николай Меркушкин и Валерий Шанцев соответственно
Горячие новости
В Таиланде россиянам грозит срок за электронные сигареты
По данным портала MYSLO, во время прогулки девушка достала из сумки сигарету, когда что-то искала. На нее обратили внимание сотрудники полиции. Россиян обыскали и нашли еще одну электронную сигареты
Горячие новости
Народные избранники вспомнили о народе
На рассмотрение Госдумы внесен «народный» законопроект, который предлагает распределять между рядовыми гражданами часть доходов от продажи нефти, газа и полезных ископаемых. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ
Горячие новости
Обещанного три года ждут
Московские власти приняли решение продлить срок действия работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица», которые должны были закончиться к октябрю. Фактически ремонт дорог и тротуаров, а вместе с ними и автомобильные пробки, затянутся до Нового года
Горячие новости
Правительство отказало «Почте России» в государственном финансировании
Российское правительство отказало ФГУП «Почта России» в субсидировании. Такой вопрос не рассматривается кабинетом министров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович
Горячие новости
«Мы готовы даже показать Матильду – только на митинг к Навальному не ходите»
В Новосибирске решили показать нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Большого театра на месяц раньше официальной премьеры
малый бизнес
«Прости нас, Герман Греф – мы выжили»
На недавней дискуссии в рамках Восточного экономического форума «Легкий старт! Развитие малого предпринимательства» глава Сбербанка фактически поставил малый бизнес вне закона, назвав его фабрикой по отмыванию доходов ...
Горячие новости
2,2 млрд рублей коту под хвост
Центр антикоррупционнной политики «Яблока» составил рейтинг районов Москвы, власти которых чаще и больше других тратят бюджетные средства. Лидером рейтинга расточительности стал Пресненский район
Авторская колонка
Смешно или не смешно?
В дореволюционной России нельзя было смеяться над царями, но можно было над коммунистами. В СССР над царями смеяться было можно, над коммунистами — ни в коем случае. В России 1990-х можно было смеяться над всеми.
Кучер Станислав
Горячие новости
Власти США ужесточили правила выдачи национальных виз
Власти США ужесточили правила выдачи национальных виз. О вступлении в силу новых правил сообщает издание The New York Times со ссылкой на телеграмму госсекретаря США Рекса Тиллерсона
Горячие новости
В Мексике в результате землетрясения погибло более 200 человек
В Мексике в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 200 человек. Есть ли среди погибших россияне, пока неизвестно. По данным туристических операторов, в Мексике в настоящее время могут находиться около 100 российских граждан
Горячие новости
Если Владимир Путин попросит, то проголосуют
Социологи «Левада-центра» решили определить степень доверия россиян к президенту Владимиру Путину. С этой целью специалисты опросили граждан на предмет их готовности проголосовать на президентских выборах за преемника Владимира Путина
Горячие новости
Центробанк подготовился к санации «Бинбанка»
В российском «Бинбанке» в скором времени может быть назначена временная администрация. Соответствующее решение принято в Центробанке, но официально пока о нем не объявлено