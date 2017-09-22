В Красноярске запретили митинг Навального. Он обещает положительные перемены в стране
Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране»
Фото: navalny.feldman.photo
Администрация Красноярска отказала в проведении предвыборного митинга Алексея Навального, который был запланирован на 1 октября. В качестве причины отказа чиновники указали «обещания положительных изменений в стране».
В мэрии указали, что Алексей Навальный на митингах допускает «высказывания, содержащие обещания положительных для населения изменений в случае избрания президентом». Это, считают чиновники, может сформировать негативное отношение к действующим властям до начала избирательной кампании (по выборам президента).
«Мэрия Красноярска хочет посудиться. Поскольку теперь она отказывает нам, ссылаясь на то, что мы формируем положительное мнение о Навальном», - написала в Twitter волонтер красноярского штаба Навального Инга Теплых.