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Политика
22 сентября 00:17

Борцы с коррупцией просят проверить законность получения главой Чечни лошади в подарок

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл» обратится в администрацию президента с просьбой провести проверку по факту получения главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым коня, стоимость которого может достигать миллиона долларов

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл» обратится в администрацию президента с просьбой провести проверку по факту получения главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым коня, стоимость которого может достигать миллиона долларов.

По данным «ТИ», в апреле 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок от наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммед Аль-Мактума скакуна по кличке Леонардо. Эту лошадь называют самой выносливой в мире.

О получении лошади от дубайского принца Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram. Глава Чечни отметил, что такой подарок является бесценным. В «ТИ» отмечают, что такие скакуны обычно продаются с аукциона, а их начальная цена составляет сотни тысяч и даже миллионы долларов. Сам Шейх назвал Леонардо лучшим своим скакуном, а это означает, что стоит он не меньше полумиллиона долларов.

В любом случае стоимость лошади составляет больше 3 тысяч рублей, что является максимальной стоимости подарка, который российские чиновники имеют право по закону принимать.

Если же дорогостоящий подарок был вручен чиновнику на официальном мероприятии, то этот презент признается собственностью государства или субъекта федерации. Подарок должен быть передан уполномоченному органу, в данном случае - в администрацию главы и правительства Чеченской республики.

Чиновник также может выкупить подарок на личные средства в течение двух месяцев по цене, установленной уполномоченным органом. Согласно декларации, суммарный доход Кадырова за последние три года составляет около 22 млн рублей, то есть меньше 400 тысяч долларов. Таким образом, чтобы выкупить дубайского скакуна, ему бы пришлось отдать все свои деньги.

«Мы намерены обратиться в администрацию президента РФ и в администрацию главы и правительства Чечни с запросом, подавал ли Кадыров уведомления о полученном подарке и в какую сумму был оценен конь, подаренный главе республики шейхом Хамданом бин Мохаммедом Аль-Мактумом», - говорится в официальном заявлении «Трансперенси Интернешнл».

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