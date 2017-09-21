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Политика
21 сентября 17:11

Ученику владивостокского лицея пригрозили тюрьмой за значок «Навальный 20!8»

Во Владивостоке ученик 11 класса лицея №41 сообщил об угрозе отчисления из-за значка «Навальный 20!8». Представители администрации школы заявили 16-летнему Семену Голубовскому, что такой значок в учебном заведении равносилен наркотикам

Во Владивостоке ученик 11 класса лицея №41 сообщил об угрозе отчисления из-за значка «Навальный 20!8». Подросток записал угрозы и выложил разговор с педагогами в интернет.

Как сообщается в сообществе сторонников Алексея Навального в соцсети «ВКонтакте»,  представители администрации школы заявили 16-летнему Семену Голубовскому, что значок «Навальный 20!8» в учебном заведении равносилен наркотикам. Далее педсостав и инспектор по делам несовершеннолетних угрожают старшекласснику исключением из лицея  и тюрьмой «за мысли в голове».

Также учителя объясняют подростку, что отслеживанием контента его страницы в «ВКонтакте» занимается ФСБ. «Это называется национальная безопасность государства, очень великое дело», - заявил директор лицея. Подросток пытается возразить, но ему говорят «Заткнись».

Сам подросток в интервью «Радио Свобода» сообщил, что правоохранительные органы и администрация школы уже несколько месяцев оказывают на него давление. В июне Голубовский был задержан на участие в антикоррупционном митинге, после чего у него начались проблемы в школе. Руководство лицея угрожало его отчислить, если он не перестанет вести оппозиционную деятельность.

«Директор, которая преподает в нашей школе право, объясняла мне, что есть такое понятие «вертикаль власти» и нечего ее раскачивать. Я ей ответил, что «есть такое понятие - сменяемость власти» и только русофоб может думать, что в такой огромной стране нет человека, который мог бы возглавить Россию вместо нынешнего президента», - рассказал подросток.

В сентябре классный руководитель увидела у подростка значки «Навальный 20!8» и сообщила об этом директору. Голубовского вызвали в кабинет директора, где его уже ждали психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. «Мне долго промывали мозги. Говорили, что я не смогу устроиться в жизни, потому что я на слежке у ФСБ», - рассказывает Голубовский.

Отметим, что Семен Голубовский не единственный старшеклассник, которому руководство школы угрожало из-за оппозиционной деятельности. Например, администрация школы №15 города Владимира пригрозила ученикам, посетившим митинг «Он вам не Димон», «изъятием из семей».

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