Кто не со мной – тот «бандеровец»
На критику в свой адрес независимых СМИ губернатору Владимирской области Светлане Орловой, кроме как оскорблениями, ответить нечем
Зачем говорить хорошо – если все плохо?
Светлана Юрьевна давно славится тем, что в своих выражениях может запросто дать фору любому портовому грузчику. Вот и в очередной раз за «железным дровосеком» не «заржавело». Видите ли, ей надоело, что неподвластные ей местные СМИ критикуют ее по каждому поводу. Заметьте, по поводу – а не без. А нервы у губернаторши не выдержали после конкретного изобличения несостоятельности власти – вслед за публикациями о местном социальном «долгострое» школы в микрорайоне 8-ЮЗ.
Местные издания «Зебра-ТВ», «Томикс» и «ПроВладимир» под дудку власти не пляшут. И, соответственно, проблему недостроенной школы, которую обещали ввести к концу этого года, но, похоже, не введут, не заметить журналисты просто не могли. Тем более, сам Владимир Путин на встрече со Светланой Орловой поручил ей взять работу под личный контроль – то есть, проблему заметили даже в Кремле.
В принципе, нормальный ход событий. Ты – чиновник, вовремя не сделал обещанное, газетчики об этом пишут. Повод самого себя в работе подстегнуть.
Но здесь Орлову буквально «прорвало» – «бандеровские прихвостни», «иностранные агенты» и «сплетницы» из уст губернатора звучало почти как у давнишнего кровавого сталинского прокурора Вышинского, знавшего лишь одну фразу: «Всех расстрелять!».
И приводит в пример «нехорошим» журналистам владимирских школьников, которые знают сколько хорошего сделано в области. Да только кто ж расскажет «школярам» «что такое плохо»? На уроках учителя говорят строго по программам и только о том, что «такое хорошо».
До кучи начальнику поддакнула глава комитета общественных связей и СМИ Рита Шляхова, не сказав ничего конкретного, но добавив к губернаторским оскорблениям газетчиков свое в виде «информационных скунсов».
Наверное, совсем плохи дела с этой несчастной школой у властей, раз госпожа Орлова так сорвалась. А ведь помимо школы в регионе такая куча проблем, что голова кругом.
Мы уже рассказывали и о нищей медицине, и о фактически узаконенном отъеме крупного бизнеса вкупе с коррупцией подчиненных, и о бегущем из региона в поисках лучшей доли населении.
Излишняя централизация в медицине, огромный дефицит кадров, недоверие людей к врачам, низкий уровень рождаемости, рост онкологических и других заболеваний, откровенно слабая инфраструктура села, и как следствие, недоступность медицины для удаленных районов, разгром «детской скорой», оптимизированные ставки медиков, когда врачи выполняют «майские указы», вкалывая на две ставки – это все медицина.
Учителя, получающие по 12 тысяч, и улыбающиеся отчетам чиновников о повышениях зарплат, 25 тысяч «отчетной» средней зарплаты при реальных чуть более двадцати при 43 тысячах по ЦФО. Распоясавшийся криминал, с которым никому не интересно бороться, коррупция во всех местных властных структурах, включая самых приближенных к губернатору чиновников.
Масса нерешенных социально-экономических проблем – аэропорт «Добрынское», и высокоскоростная магистраль, и «Волгабасы», и набережная и другие, кроме озвученной школы, местные недострои. Население, которое давно не верит в басни местных властей, и массово убегающее на заработки в Москву и Московскую область.
Сотни объектов в регионе, при содействии активистов ОНФ попавших на сайт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», и тот факт, что в каждом третьем ДТП виноваты плохие дороги, похоже, во власти вообще мало кого волнует.
Я власть кручу аки хочу
По предварительным опросам сейчас лишь 5% населения готовы голосовать за то, чтобы Светлана Орлова продолжала оставаться губернатором. Куда делись те 73%, с которыми она выиграла выборы в 2013-м?
А делись они в тумане обещаний, из которых с большой охотой глава региона исполняет лишь «приговоры» неугодным бизнесменам. Осужденный Александр Филиппов, покончивший с собой Автандил Биганов, попавший под следствие Алексей Мельников – это лишь малый список жертв местных властей, чей бизнес понадобился кому-то из ее представителей.
В угоду им и их крупному бизнесу случилась в области и «вспышка» африканской чумы, оставившая тысячи владимирцев без поддержки своих частных подворий, но почему прошедшая мимо крупных свиноводческих комплексов.
Пару лет назад на популярном сайте газеты «ВГ-Томикс» было опубликовано открытое письмо предпринимателей, представителей российского малого и среднего бизнеса Владимирской области. Они обратились к Путину и Медведеву с просьбой остановить тоталитарное, административное и экономическое «самоуправство» губернатора области Светланы Орловой.
В обращении было сказано, что с самого начала работы Орловой в регионе проводится политика дискриминации большинства местных предпринимателей. Они лишаются нормальной конкурентной среды, поскольку создаются «преференции» для узкого круга лиц, приближенных к руководству областной администрации. При прямом вмешательстве губернатора из всех рыночных сфер хозяйствования вытесняются давно работающие частные компании, их заменяют избранными аффилированными фирмами. Неугодных «прессуют» дополнительными поборами, необоснованным пересмотром ранее заключённых контрактов, репрессивным давлением со стороны правоохранительных и судебных органов (вплоть до уголовного преследования и отъёма имущества).
«Не свои» коммерческие структуры не допускают на различные государственные и муниципальные торги, ограничивают их деловые связи с иностранными компаниями. Предпринимателей откровенно «доят», обязывая оплачивать участие вмногочисленных форумах и выставках, всевозможных праздниках и торжествах, мероприятиях по приёму иногородних делегаций и официальных гостей. Несогласные и нелояльные хозяйственники заносятся в «черный список Орловой», после чего они просто не могут работать на территории области.
О фельдфебельских замашках Орловой раньше также много сообщали печатные и электронные СМИ региона. Отмечали патологическую тягу нынешнего главного управляющего губернии всех «строить», различать по ранжиру, укрощать нелояльных. Особый «ранжир» у губернаторши касается местного бизнеса.
У Светланы Орловой большой запас управленческих навыков, из которых на первых местах непререкаемость, жёсткая норовистость, авторитаризм, грубое самочинство, агрессия к нелояльным. Похоже, губернатор Орлова воспринимает владимирских предпринимателей, словно тех детей - несмышлёнышей, с которыми общаться возможно в основном в приказном тоне, требовательной строгости. Особенно в тех ситуациях, когда глава исполнительной власти региона видит себя устроителем новых и, как ему кажется, полезных экономических структур и социальных связей.
Ее бы энергию – да в нужное русло
Светлану Орлову не зря называют «железной леди» – областью она правит фактически единолично. А просьбы главы региона, для которой общение с подчиненными в форме жесткого приказа норма, не создавать культ ее личности, больше смахивает на шутку.
Госпожа Орлова давно определилась, кто свой, кто чужой, а кто… враг. Интернет-пользователи, молодежь и борцы за качественное здравоохранение, по мнению губернатора, есть три главные угрозы региону.
Теперь, видимо, к этой тройке врагов добавятся независимые СМИ, говорящие горькую правду о состоянии дел в области. Зато те издания, которые смотрят власти в рот, по мнению главы региона, заслуживают «особой поддержки». Так пояснила Орлова на встрече с заместителем замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. Так что, особо послушным денежек из бюджета явно перепадет.
Одно время федеральные СМИ принялись обсуждать чуть ли не грядущую отставку Орловой, после того, как на встрече с президентом тот передал ей «зеленую папку» с обращениями граждан и попросил отреагировать.
Реагировать-то на самом деле есть на что. В последний год дела в регионе идут из рук вон плохо: коррупционные скандалы в команде губернатора, закончившиеся уголовными делами, серьёзные экологические проблемы, падение инвестиционной привлекательности региона и многое другое.
Сам президент особо остановился на четырёх проблемных темах, с которыми, очевидно, была связана большая часть обращений жителей региона. Среди них – проблемы с подключением к газовым сетям, экологическая обстановка в регионе, строительство новой школы, а также жалобы от многодетных родителей, которым не дают землю.
Но, возможно, президент из Кремля не видит, как уходят из области старые инвесторы и не хотят приходить новые, не веря обещаниям местной власти. Как результат – нынешнее 15-е место по инвестиционной привлекательности против восьмого еще в конце прошлого года.
Переполненные свалки и гибнущая экология – причина того, что область нынче в экологическом рейтинге лишь на 48-м месте, причем, не являясь регионом с большой плотностью крупных «грязных» промышленных предприятий.
Да и сам рейтинг губернатора продолжает лететь «под горку». В июле, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций, Орлова заняла 56-е место в рейтинге влияния глав субъектов. А это уже далеко вторая половина «таблицы».
Конечно, в свое время Путин спросит с Орловой за все, что было в той папке. Но основной ее задачей на ближайшее время являлось, конечно, обеспечение победы родной партии на местных выборах в единый день голосования 10 сентября. И здесь, надо сказать, губернатор не подвела. Зажатая в «ежовые рукавицы» Владимирская область по большому счету даже не сумела пикнуть что-то супротив власти.
Да, пусть в среднем явка по региону не превысила жалких 22% – но она и по стране была хуже некуда. Зато без скандалов, как в других областях, и, что главное, без неожиданностей.
Пусть во Владимире из почти 16 тысяч человек, имевших право голоса, до урн дошли лишь около 1800 избирателей, включая тех, кто проголосовал досрочно или на дому. Но победу одержал ставленник «Единой России» – гендиректор «ВОЭК» Николай Голенкевич, который прошел в горсовет, набрав чуть больше тысячи голосов. Правда, явка в этом случае была вообще никакой – 11,7%.
Не случилось интриги и в Гусь-Хрустальном – и здесь победил ставленник «ЕР» Алексей Соколов, бывший куратор вопросов строительства и инфраструктуры на уровне райадминистрации.
Жалобы же, поступающие в организующие выборы комиссии, по оценке облизбиркома, носили единичный характер и не содержали сведений, которые могли бы повлиять на ход голосования и результаты выборов в целом. В общем, тишь да гладь. Про выборы 10 сентября вспомнил в лучшем случае каждый пятый потенциальный избиратель – но на победу голосов наскребли.
Низкая явка, недоверие людей к выборам, и зажатость оппозиции в орловских тисках привели к тому, что в пяти округах в районные депутаты баллотировались по одному кандидату. Четверо из них без всякой конкуренции все-таки сумели преодолеть необходимые 50%, а вот выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования Фоминское Гороховецкого района по округу № 1 признаны несостоявшимися, так как единственный кандидат набрал смешных 8,89% голосов избирателей.
«Мы готовы смотреть в лицо критике, выслушивать разные точки зрения, советоваться и работать все вместе. Диалог всех политических сил необходим». – говорит Светлана Орлова за себя и за свою власть.
Но трясучка этой власти при виде несогласных с ее действиями может привести и приводит к тому, что обычная критика выливается чуть ли не в демонстрацию. Как это было во Владимире 12 июня, когда чиновники спровоцировали вместо мирного часового антикоррупционного митинга на Театральной площади областного центра массовое полуторачасовое шествие по центру города и сразу три митинга, где полиции было едва ли не один к одному. Хотя никто не буйствовал, люди были с детьми – просто хотели сказать о том, что не так в их регионе.
А теперь вот «смотрящая в лицо критике и готовая к диалогу» Орлова переходит к откровенным «обзывательствам» тех, кто не боится писать в регионе правду. А как быть с тысячами подписей жителей области в петиции за ее отставку? Их тоже по чем зря крыть? Или тупо продолжать твердить, что «у нас не хуже, чем в Москве, а дальше будет еще лучше»?
Власть «железной леди» Орловой давно покрылась ржавчиной. Чтобы соскрести ее с тела региона, нужны другие люди у штурвала под названием «Владимирская область». Если до нынешней «капитанши» никак не доходит народный «глас» – может, ВВП как-нибудь в ближайшее время еще раз пробежится по «зеленой папке» да даст кому-нибудь по «шапке» в виде недоверия или хотя бы « в связи с переводом на другую должность»? Ей богу, региону-33 очень нужна передышка от такого «железного захвата». Иначе, вдохнув, однажды можно не выдохнуть.