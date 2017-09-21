Губернаторов Самарской и Нижегородской областей готовят к отставкам
В рамках новой волны обновления в губернаторском корпусе в отставку первыми уйдут главы Самарской и Нижегородской областей Николай Меркушкин и Валерий Шанцев соответственно
В рамках новой волны обновления в губернаторском корпусе в отставку первыми уйдут главы Самарской и Нижегородской областей Николай Меркушкин и Валерий Шанцев соответственно. Последний, по неофициальным данным, уже написал заявление о досрочном сложении своих полномочий.
О предстоящем увольнении Николая Меркушкина изданию РБК сообщили сразу три источника в Кремле. Отставка главы Самарской области должна состояться на следующей неделе.
«Настроение в местной администрации и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», - сообщил неназванный представитель администрации Самарской области.
Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке своего шефа.
В отставку в скором времени отправится и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
По слухам, Шанцев 20 сентября был на переговорах в администрации президента России, после чего он написал заявление об уходе, сообщает «Открытая Россия».
Валерий Шанцев при этом в беседе с ТАСС заявил, что в отставку пока не ушел и продолжает работать.
Всего в отставку Кремль планирует отправить около 10 губернаторов. Отставки будут проводиться практически одновременно, в течение небольшого промежутка времени.