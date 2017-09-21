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21 сентября 13:58

Губернаторов Самарской и Нижегородской областей готовят к отставкам

В рамках новой волны обновления в губернаторском корпусе в отставку первыми уйдут главы Самарской и Нижегородской областей Николай Меркушкин и Валерий Шанцев соответственно

В рамках новой волны обновления в губернаторском корпусе в отставку первыми уйдут главы Самарской и Нижегородской областей Николай Меркушкин и Валерий Шанцев соответственно. Последний, по неофициальным данным, уже написал заявление о досрочном сложении своих полномочий.

О предстоящем увольнении Николая Меркушкина изданию РБК сообщили сразу три источника в Кремле. Отставка главы Самарской области должна состояться на следующей неделе.

«Настроение в местной администрации и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», - сообщил неназванный представитель администрации Самарской области.

Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев отказался прокомментировать информацию о возможной отставке своего шефа.

В отставку в скором времени отправится и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По слухам, Шанцев 20 сентября был на переговорах в администрации президента России, после чего он написал заявление об уходе, сообщает «Открытая Россия».

Валерий Шанцев при этом в беседе с ТАСС заявил, что в отставку пока не ушел и продолжает работать.

Всего в отставку Кремль планирует отправить около 10 губернаторов. Отставки будут проводиться практически одновременно, в течение небольшого промежутка времени.

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