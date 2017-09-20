Борцы с коррупцией составили рейтинг самых расточительных районов Москвы
Центр антикоррупционнной политики «Яблока» составил рейтинг районов Москвы, власти которых чаще и больше других тратят бюджетные средства. Лидером рейтинга расточительности стал Пресненский район
Центр антикоррупционнной политики (ЦАП) «Яблока» составил рейтинг районов Москвы, власти которых чаще и больше других тратят бюджетные средства. Лидером рейтинга расточительности стал Пресненский район, который за последние три года потратил почти 70 млн рублей на лечение чиновников, аренду служебных автомобилей и различные мероприятия. Эксперты оценивали траты за три года, чтобы проверить наличие сговоров на рынке муниципальных закупок.
Рейтинг эксперты ЦАП составляли на основе данных сайта госзакупок. Так, лидерами по бюджетным тратам стали районы Пресненский (69,7 млн рублей), Гагаринский (60,7 млн рублей), Щукино (55,1 млн рублей), Строгино (50,9 млн рублей) и Коньково (42,9 млн рублей).
Всего за последние три года муниципальные округа российской столицы потратили на госзакупках более 2,2 млрд рублей. Больше всего чиновники потратили на проведение праздников и фестивалей. На эти цели за три года было потрачено 868,8 млн рублей.
Борцы с коррупцией отметили, что траты чиновников сильно различаются в разных районах без объективных на то причин. Например, густонаселенные районы Марьино (252 597 жителей) или Хорошево-Мневники (170 913 жителей) тратят бюджетные средства в 3-4 раза меньше, чем другие районы с высокой численностью населения. Такой разброс говорит о том, что траты местного самоуправления мало зависят от рациональных предпосылок и могут быть при желании существенно снижены.
По данным ЦАП, из потраченных за три года 2,2 млрд рублей 400 млн рублей были потрачены на бесполезные для жителей города закупки, а именно, на аренду служебного транспорта и лечение чиновников.
Также эксперты обнаружили в 25 муниципальных округах признаки сговора поставщиков на сумму порядка 383 млн рублей. например, в центральном районе борцы с коррупцией выявили связь поставщиков услуг и товаров с местными чиновниками и «Единой Россией».
В Хамовниках, как выяснилось, большая часть расходов муниципального округа приходится на праздники, которые проводятся от «Единой России», а участники торгов связаны между собой, выходят на торги парами и чередуют предложения, что явно свидетельствует об их сговоре.
«В Хамовниках каждый второй контракт местной администрации достается фирмам, связанным с местной верхушкой «Единой России». А бюджет на эти закупки принимают большинство депутаты от «Единой России», которые в итоге и получают часть заказа», ‒ сообщил замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов.
Центр антикоррупционной политики «Яблока» по итогам расследования направит материалы о правонарушениях муниципальных чиновников в прокуратуру и ФСБ. ЦАП также попросил местным гражданским активистам усилить контроль за расходами муниципального бюджета.