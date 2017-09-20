15% россиян оказались готовы проголосовать за выдуманного преемника Путина
Социологи «Левада-центра» решили определить степень доверия россиян к президенту Владимиру Путину. С этой целью специалисты опросили граждан на предмет их готовности проголосовать на президентских выборах за преемника Владимира Путина
Социологи «Левада-центра» решили определить степень доверия россиян к президенту Владимиру Путину. С этой целью специалисты опросили граждан на предмет их готовности проголосовать на президентских выборах за преемника Владимира Путина. В качестве «преемника» социологи указали несуществующего человека, однако 15% опрошенных выразили готовность отдать за него свой голос.
Социолог «Левада-центра» Карина Пипия в беседе с газетой «Ведомости» пояснила, что опыт с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина.
Преемником Владимира Путина социологи назначили выдуманного кандидата Андрея Семенова. Как выяснилось в ходе опроса, 11% россиян заявили, что «слышали о поддержке» кандидатуры Семенова на выборах президента Путиным.
15% заявили, что о кандидате Семенове ничего не слышали, но готовы за него проголосовать, раз уж его поддерживает Владимир Путина.
Две трети опрошенных заявили, что не готовы проголосовать за неизвестного им Семенова. Социологи назвали таких респондентов «устойчивыми к давлению большинства».