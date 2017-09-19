Кремль наградил политтехнологов за победу своих кандидатов на губернаторских выборах
Кремль высоко оценил результаты прошедших 10 сентября губернаторских выборов. Напомним, что по итогам голосования на губернаторские посты избрались действующие главы регионов и назначенные президентом временно исполняющие обязанности глав регионов
Кремль высоко оценил результаты прошедших 10 сентября губернаторских выборов. Напомним, что по итогам голосования на губернаторские посты избрались действующие главы регионов и назначенные президентом временно исполняющие обязанности глав регионов. По такому случаю руководство Администрации президента наградило политтехнологов, работавших на выборах в интересах «кандидатов Кремля».
Накануне первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко наградил благодарственными письмами политтехнологов, работавших на губернаторских выборах. Благодарности вручили «за профессионализм и активное участие в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования». На встрече с г-ном Кириенко присутствовало 20 политологов, сообщают «Ведомости».
Встреча была организована для того, чтобы поздравить участников избирательной кампании и выразить им уважение. В Кремле отметили, что «административный ресурс использовался гораздо реже, а результаты выборов все равно оказались очень хорошими».
В Пермском крае работали политтехнологи Константин Костин и Леонид Давыдов, в Новгородской области – Дмитрий Орлов, в Бурятии - Сергей Зверев, в Севастополе - Алексей Ситников. По итогам выборов одиннадцать губернаторов-новичков с минимальным электоральным опытом получили в среднем 76,3% голосов при явке 35,8%.
Главы Марий Эл, Бурятии, Калининградской области и Пермского края набрали более 80%.