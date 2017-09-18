«Радаевщина» избирательной системы
Наглость от безнаказанности, абсолютное себялюбие и барское отношение к другим – «обычный» директор саратовской школы показала, кто хозяин в… стране
Совсем не прекрасная «незнакомка»
Если честно, директор школы в нашей стране – это человек, замученный учебными и хозяйскими заботами, зачастую настолько малопубличный, что не все собственные школьники знают директора по имени-отчеству.
Так вышло, что директор саратовской школы № 56 Марина Радаева теперь без преувеличения известна всей стране. Нет, она не совершила подвиг и не стала лучшим педагогом РФ – она просто лишний раз показала, как устроена в нашей стране власть, начиная с самых-самых ее низов.
10 сентября этого года. Выборы по всей стране. В саратовской «пятьдесят шестой» располагался избирательный участок № 241. До поры до времени все спокойно. Но в какой-то момент на участок приходит дама, не входящая в состав избирательной комиссии, но ведущая себя так, словно она здесь главная.
На участке находились журналисты «Открытого канала», которые задали даме простой вопрос: «Кто она такая и что здесь делает?». Думаю, многие смотрели видео с участием «незнакомки», в которой саратовцы уже узнали директора этой школы Марину Радаеву, устроившую с журналисткой дешевый спор с кривлянием на камеру.
Кем бы параллельно своей основной работе она не была, в первую очередь Радаева – педагог. Подобное поведение – вообще нонсенс. Но это если не знать, кто Марина Радаева вне учебной деятельности.
Правоохранители, думаю знали – поскольку дежурившие в здании полицейские прохладно отнеслись к просьбе журналистов выяснить личность «кривляки» и законность ее нахождения на участке.
А ведь, как оказалось, это уже не первое ее появление здесь в ходе голосования. Днем, когда кандидат в депутаты областной думы Александр Анидалов заявил о так называемом вбросе, та же дама мешала члену избиркома с правом совещательного голоса вести съемку. В общем, вела себя абсолютно по-хозяйски, с журналистами говорила по-хамски, блюстителей порядка намеренно «не замечала».
Наверное, и члены избиркома знали эту даму. И знали, как себя вести в тех или иных случаях. Например, когда наблюдатель заметил, что в сейфе с неиспользованными бюллетенем оказался документ без печати и попросил председателя комиссии Светлану Некрасову пересчитать неиспользованные бюллетени, и показать, не осталось ли бюллетеней в сейфе, та сначала пошла в отказ. Видимо, «тень кривляющейся незнакомки» витала над избиркомом даже в те моменты, когда «тень» выходила из помещения.
Бюллетени потом, конечно, пересчитали – но как-то так и прикрывая руками. И снова полицейские отказываются помогать наблюдателям – знают, с кем имеют дело.
Но если «незнакомка оказалась неприкосновенной, других это совсем не касалось. Коммунист Александр Анидалов, выигравший выборы по своему округу, позже будет вызван в полицию для составления в отношении него протокола по статье 5.69 КоАП РФ (Вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий) из-за его действий на участке №241. То есть, человек со всеми правами нахождения на участке обнаружил, что в одной из стационарных урн на участке лежат пачки бюллетеней, разложенных по видам выборов (губернатора, по партийным и одномандатным спискам в облдуму) и не дал членам комиссии встряхнуть урну. И тем самым нарушил закон.
А еще оказалось, что листать посторонним человеком журнал, содержащий персональные данные избирателей, как это делала «незнакомка», в порядке вещей. Анидалов попытался не позволить той этого сделать и… снова нарушил закон. Но согласитесь, если ты рядовой избиратель и не член УИК, зачем тебе листать журнал и смотреть данные других избирателей? Только затем, чтобы знать, кто за кого?
«Барыня-директриса»
Ну, пожалуй, будет называть нашу «героиню» незнакомкой. Все, включая журналиста «Открытого канала», знали, «ху ис ху» – просто просили ее представиться на камеру.
Марина Николаевна Радаева, директор школы № 56, член партии «Единая Россия», ответственная за деятельность Совета сторонников «ЕР» Ленинского района Саратова, где и находится указанная школа. Но и даже то, что она руководитель заведения, в помещении которого проходили выборы, права «сливаться» с членами комиссии не давало. 10 сентября она исполняла роль «коменданта» здания, в котором работала УИК-241, и в ее обязанности входили исключительно административные обязанности по обеспечению хода процесса. На том все.
Почему Радаева вела себя так по-хозяйски? Дело в том, что она директор школы? Но, по сути, наемный муниципальный работник. Или дело в том, что она представитель одной из партий – участников выборов. Нет. Главное в том, что госпожа Радаева – представитель правящей партии, в обязанности которой входило не обеспечение выборов, а обеспечение победы этой самой партии на выборах. И, судя по поведению директрисы, обеспечение любой ценой.
То, что она здесь хозяйка, Радаева говорила (а теперь и показала) еще 6 лет назад, когда в школе № 56 так же был избирательный участок. Правда, тогда она являлась председателем УИК. А хозяйкой себя выставила перед журналистом, угрожая тому ОМОНом.
А ведь и тогда были нарушения. Местное отделение ЛДПР сообщало, что на участке до завершения голосования закончились бюллетени. При этом комиссия выдавала бюллетени по открепительным удостоверениям неустановленного образца. Также ходили слухи, что, будучи председателем комиссии, Марина Радаева пыталась покинуть помещение участка с выборными документами через окно, видимо, спасая честь родной партии.
Тем не менее, Радаева свою задачу «тотальной победы партии» не выполнила. При среднегородских 90% «ЕР», ее участок дал «Единой» лишь 47% голосов. Достаточно для победы, но не достаточно для разгрома конкурентов.
Однако, положение Радаевой незыблемо, а, значит, безнаказанность ее действий границ не имеет. Еще бы, если на ее участок просто так, «посоветоваться за дела» приезжает тогдашний спикер облдумы Валерий… Радаев, который скоро станет губернатором, то разогнать при помощи полиции митинг ЛДПР, устроенный активистами в апреле 2012-го у стен школы № 56, ей вообще ничего не стоило.
И тому, что в 2013-м школа получила больше 50 миллионов рублей на современную пристройку со спортивным залом, а открывать ее приезжали первые лица области во главе с теперь уже губернатором Валерием Радаевым, никто даже не удивился.
Когда к тебе запросто приезжают такие люди, можно легко плевать на мнения тех, кто званием пониже (но намного выше директора школы). Когда в 2014 тогдашний глава Саратова Олег Грищенко, отреагировав на жалобы родителей детей, замученных поборами в «пятьдесят шестой» школе, потребовал навести порядок в учебном заведении, Радаева… послала приехавших к ней журналистов к главе района. Ей, мол, и своих забот хватает. Сотни учеников, десятки преподавателей – и к каждому свой подход нужен.
Да, химику-психологу по образованию, Марине Радаевой, наверное, видней. Но, думаю, диалог с преподавательским составом намного упрощается, когда один из завучей носит фамилию Радаев, а у одного из физруков в паспорте стоит фамилия… то же Радаев.
И когда губернатор носит ту же фамилию – тоже все упрощает. И пусть, как говорят, они всего лишь однофамильцы – но отчего-то они слишком уж часто встречаются в стенах одной школы, где с учетом частично радаевского состава преподавателей, от одной и той же фамилии на один квадратный километр становится совсем тесно.
Зато можно позволить себе перебить и поспорить с председателем Общественной палаты Александром Ландо, как это сделала Радаева на совещании при главе города в феврале этого года. Ландо попытался вразумить директрису на тему, что «так нельзя воспитывать детей» – и получил отворот-поворот. Радаеву никто не рискнул одернуть – даже вышестоящие чиновники.
Про школу, которой руководит Радаева, как и про нее саму, ходят разные слухи. При достаточно сильных учителях-предметниках, говорят, именно их педагогический уровень оставляет желать лучшего (есть с кого брать пример). На саратовских форумах местных учителей нередко ругают за неумение общаться с детьми, говорят о психологическом давлении на учеников и родителей. По неподтвержденным данным, один педагог и одна ученица школы даже пытались свести счеты с жизнью.
«Неэтично – но в целом… без комментариев»
На хамство и барские замашки Марины Радаевой в Саратове уже негативно отреагировали саратовцы, начав подписывать петицию за ее отставку с должности школьного директора.
«Мы уверены, что поступок Радаевой М.Н. свидетельствует о грубом нарушении законов Российской Федерации, показывает пренебрежение руководителя учебного заведения к закону, неуважение прав и свобод граждан. Радаева М.Н. не только сама нарушила законодательство о выборах, находясь на избирательном участке во время подсчета голосов, не будучи при этом членом комиссии или зарегистрированным наблюдателем. Она открыто поощряла нарушения со стороны членов избирательной комиссии и препятствовала работе наблюдателей и журналистов» – такой документ активисты хотят донести до местной и центральной власти. Получится ли?
Местная власть отреагировала на выходку Радаевой вяло и двояко. Например, председатель городского комитета образования Лариса Ревуцкая отметила, что ситуация возникла вне учебного процесса, но тут же пояснила, что для руководителя школы такое поведение неэтично и недопустимо. Пойми, госпожа Ревуцкая ругала Радаеву за «неэтичность» или хотела сказать, что директор школы тоже человек, и в свободное от работы время может позволить себе «лишнее»?
Тем не менее, от городской власти это был единственный комментарий, да еще с намеком на критику. В избирательной же комиссии Саратовской области сообщили, что не получали жалоб по поводу «выходки» Радаевой, поэтому нет ни проверки УИК-241, ни ее результатов. И это при том, что ролик с кривляющейся директрисой посмотрели, наверное, во всех уголках страны, не говоря уже о самой Саратовской области.
Тем не менее, госпожа Радаева, видимо, может быть отчасти довольна результатами своей выходки. По некоторым данным Валерий Радаев на этом участке набрал 74,97% голосов (668 из 891-го), ближайший соперник Ольга Алимова – лишь 13,02%. Однако, общие цифры по «Единой» намного скромней. Партия на этом участке набрала только 56,79% голосов, при итоговом результате за эту партию в 66,84%.
В целом за кандидатуру врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева проголосовали 74,62% избирателей (788 тыс. 734 жителя). Секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова получила 16,28% голосов (172 тыс. 120),
Голоса избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов, распределились следующим образом: «Единая Россия» — 66,84% (706 тыс.499 голосов), КПРФ — 14,68% (155 тыс.112), ЛДПР — 8,06% (85 тыс. 158), «Справедливая Россия» — 5,75% (60 тыс.745), «Коммунисты России» — 2,26% (23 ты. 842), «Яблоко» — 1,22% (12 тыс. 884).
Скандалистка Радаева оказалась самой известной из «нарушительниц» – другие, видимо, вели себя менее экстравагантно, стараясь хотя бы не попадать в эфир. Тем не менее, Саратовская область по количеству нарушений в ходе выборов из всех российских регионов не сумела обогнать лишь Москву.
119 фактов нарушений, среди которых были и драки, и вбросы, и неадекватные директора школ, стали официальным поводом для вновь избранного губернатора Радаева, чтобы уже на следующий после выборов день объявить об отставке главы Саратова Валерия Сараева.
Правда, поговаривают, что довольный результатами на выборах губернатор избавляется от чиновников «прежнего состава», чтобы везде поставить своих людей там, где их не стояло в его первый срок.
Тем не менее, самые шумные нарушения, которые произошли в «пятьдесят шестой» непосредственно при участии директора школы Марины Радаевой, не стали для областной власти поводом указать той на дверь. Зато ей позволили «срочно заболеть» и на больничном переждать весь этот массовый негатив, который обрушился на нее после просмотра ролика, где «ополоумевшая бабёнка кривляется, хамит, гасит свет и мешает проведению выборов». В общем, «свой своего» не обидит?
Что же касается остальных нарушений, по некоторым из них, наверное, для отвода глаз примут какие-нибудь решения. Но переигрывать результаты выборов здесь никто не собирается. Хотя член Избирательной комиссии Саратовской области Денис Руденко написал заявление председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой аннулировать итоги выборов 10 сентября на саратовской УИК №241, где «бал» правила как раз Марина Радаева. Возможно, Москва отреагирует на поведение директора школы из Саратова.
Правда, Денис Руденко не верит в положительный эффект в случае, если ЦИК поручит проверку своему члену Антону Лопатину, курирующему Саратовскую область.
«Именно после его профнепригодной проверки попытки вброса бюллетеней, за «Единую Россию», несовершеннолетним в Заводском районе города Саратова, админресурс, ТИКи, УИКи и областная избирательная комиссия почувствовали свою полную безнаказанность и вседозволенность», - подчеркивает Руденко.
Это вон в Мордовии следователи без всяких ЦИКов завели уголовное дело по факту нарушений на выборах главы региона, а на двух избирательных участках Саранска даже отменены результаты голосования. Но там, возможно, люди стараются хотя бы отчасти жить в демократическом мире.
Вроде как выборы – вроде как победа
В Саратовской области, когда снизу Радаевы, и сверху Радаевы – побеждают, конечно же… Радаевы. И дело-то не в конкретной фамилии, а в конкретных действиях конкретных людей, сплотившихся для достижения одной цели – победы на выборах любой ценой. Настоящая такая «радаевщина» – организация хозяев жизни, все взявшая в свои руки. От школы до региона. И это только одна область. А сколько их таких от Калининграда до Владивостока? И везде своя «радаевщина». В зависимости от фамилий участников «радаевщина» может иметь иное название. Но смысл тот же.
Как еще одержать победу, причем, обязательно «убедительную» и практически повсеместную, если низкая явка избирателей на участки в день голосования и планировалась низкой, и стала низкой. Да еще местами била антирекорды – как, к примеру, во Владивостоке с 12,7%. То есть, без малого девять из десяти избирателей плюнули на выборы, в которых от них все равно мало что зависит.
Так «правящим» партийцам на местах пришлось обеспечивать победу кто как может. Где кнутом, (когда муниципалам и студентам заранее внушали, за кого голосовать), где пряником с «беспроигрышной лотереей», (как в Свердловской области), где… кривлянием, как в Саратовской. И везде цель одна – создать атмосферу настоящих выборов, которых в большинстве регионов не было. А где не выходит – сфальсифицировать ход событий и после «выдать на гора» ту победу, которую задача стояла добыть.
Во многих регионах фальсификаторы со своими задачами справились. В отдельных нет. К примеру, в Барнауле люди приходили на участки и, оказывалось, что за них уже кто-то досрочно проголосовал. В Краснодарском крае вбросы, позволившие победить ЕР, вызвали шквал гнева со стороны других партий.
И ведь все эти нарушения – следствие действий внизу, вот таких вот Радаевых, выполняющих задание партии любой ценой. Что до выборов на злополучной ИК-241, то в этой истории, похоже, дело даже не в том, что госпожа директриса «опростоволосилась» на фальсификациях – было заметно, что она ничего не скрывает и никого абсолютно не боится.
«Как скажу – так и будет» – нечто подобное от простого директора российской школы в ходе выборов на отдельно взятом участке ясно показывает, кто в стране хозяин. Сам по себе руководитель учебного заведения – единица мелкая, подотчетная и имеющая кучу начальников сверху. Но когда дело доходит до политики, и на победу «любой ценой» начинает работать вся вертикаль действующей власти, рядовой директор школы превращается в этакого «удельного князька», который может сказать журналисту, освещающему выборы: «Я здесь хозяйка. А ты никто».
Где-то хочется понять Кремль, не желающий терять власть в регионах – но такие победы на выборах, которые повсеместно имитировали его сторонники, долго ли они еще позволят в этом самом Кремле находиться тем, кто нынче там находится? Власть на имитации народной поддержки – это колосс на глиняных ногах, который рухнет в любой момент. А какая может быть поддержка, если в своих регионах люди видят политический беспредел своих местечковых чиновников, которым все сходит с рук? Россияне еще пишут в Москву, президенту, премьеру – в надежде найти у них справедливость. Но большинство уже понимают, что безнаказанность «удельных князьков» происходит вовсе не из-за слепоты Кремля – а по молчаливому согласию, а то и по приказу сверху.
В марте следующего года пройдут выборы в самые что ни на есть верха. «Программисты» будущей победы «Радаевы» во всех регионах уже трудятся не покладая рук. Придем мы на выборы или не придем – победа должна состояться. Поэтому низкая явка, судя по всему, «победителям» только на руку. Так может, не станем играть в имитацию – придем все, и одним махом разрубим этот «радаев узел»? Ведь когда на участок приходит 2-3 человека из 10 потенциальных избирателей, «князькам» намного проще придать голосованию нужное направление. Попробуй подтасовать результаты, когда десятки миллионов скажут «нет» такой жизни? Никаких школьных директоров не хватит, чтобы исправить ошибки в последнем… «диктанте» пока еще здравствующей власти.