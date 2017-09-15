В Москве неизвестные напали на главу столичного штаба Алексея Навального
В Москве неизвестные напали на соратника Алексея Навального и главу его столичного предвыборного штаба Николая Ляскина. Оппозиционера избили его трубой. В настоящее время его везут в Институт имени Склифосовского
В Москве неизвестные напали на соратника Алексея Навального и главу его столичного предвыборного штаба Николая Ляскина. Оппозиционера избили его трубой. В настоящее время его везут в Институт имени Склифосовского.
«Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал», - сообщил Ляскин в Twitter.
Глава предвыборного штаба Леонид Волков сообщил, что на место происшествия вызвали «скорую помощь» и полицию.
Ляскин рассказал, что на него напали на выходе из избирательного штаба. «Мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу», - рассказал оппозиционер в беседе с «Медиазоной».
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