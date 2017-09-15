Новая волна отставок губернаторов начнется с увольнения главы Нижегородской области
Один из губернаторов, которых Кремль отправит в отставку осенью текущего года, может стать глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Основной причиной его отставки политологи называют конфликт внутри региональных элит
Один из губернаторов, которых Кремль отправит в отставку осенью текущего года, может стать глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Основной причиной его отставки политологи называют конфликт внутри региональных элит.
Валерий Шанцев давно конфликтует с экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. Вмешиваться в конфликт приходилось даже федеральному центру. Так, после выборов в Законодательное Собрание области в сентябре 2016 года около двадцати депутатов, которые являются сторонниками Сорокина, направили письмо на имя полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, а также руководству силовых ведомств с жалобой на давление со стороны Шанцева в вопросе избрания спикером регионального парламента губернаторского ставленника Евгения Лебедева.
В декабре 2016 года губернатора Шанцева публично подверг критике полпред президента в ПФО.
Еще одной причиной отставки главы Нижегородской области может стать возраст. В июне 2017 года Шанцеву исполнилось 70 лет.
В пресс-службе губернатора Нижегородской области РБК сообщили, что об отставке Валерия Шанцева разные источники сообщают «уже лет десять», однако данная информация каждый раз не соответствовала действительности.
Напомним, ранее стало известно о планах Кремля отправить в отставку глав некоторых регионов из старой гвардии. В администрации президента заявили, что победа на прошедших 10 сентября выборах кремлевских назначенцев говорит о поддержке избирателями курса на обновление и омоложение губернаторского корпуса.