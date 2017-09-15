Раз Собянин, два Собянин, будет денежка
Журналистам московских СМИ при «вычитке» своих статей теперь придется пересчитывать количество упоминаний о столичном мэре – негласная рекомендация «три Москвы - три Собянина» обязательна к исполнению
Что это – возвращение к советским временам, где тоже был порядок минимального упоминания тех или иных видных деятелей СССР в отдельно взятом материале? Или Собянину просто нравится читать свою фамилию в газетах?
Но уж точно не страх забвения. Сие не грозит нынешнему мэру столицы даже спустя десятилетия после ухода (ведь он же когда-то уйдет?). Но говорят, что окружные и районные московские СМИ, прислушавшиеся к рекомендациям по «троекратному» упоминанию Собянина в статьях, в совокупности в год получают примерно 19 миллиардов рублей.
Мы денег от господина Собянина не получаем. Но, тем не менее, мы готовы в каждой своей статье о Москве упоминать мэра не по три раза – а гораздо чаще и больше. Ну, просто наворотил дел человек. И куда в столице не ткни пальцем, всюду читается надпись: «Здесь был Собянин». (Заметьте, уже в одном только вступлении мы перевыполнили норму упоминания в два раза).
«Станция «Москва-высотная»
На тему реновации сказано-пересказано. Но конца и края разговорам не видно. Потому что сказано было чиновниками так, а делаться начало… этак.
Рекламируя реновацию, мэр сказал, что «мы имеем самую масштабную проблему ветхого жилья». На самом деле же Москва по доле ветхого и аварийного жилья занимает одно из последних мест среди российских регионов – это официальные данные Росстата. И мы эти данные уже приводили.
Многим городам-миллионникам, например, Красноярску, Омску или Перми, срочное расселение необходимо гораздо больше.
А закон о московской реновации, по сути, вообще не касается аварийного и ветхого жилья, действительно нуждающегося в срочной замене. В законопроекте прямо сказано, что программа проводится «в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда». То есть, этакая профилактика старения домов – пока не состарились, снесем.
В законе прописано, какие дома подлежат сносу: хрущёвки не выше 9 этажей, построенные по типовым проектам с 1957-го по 1968 годы, и «аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома». Такая формулировка позволяет подвести под реновацию жильё, которое прослужило бы ещё лет 100-150, но стоит на участках, привлекательных для крупной застройки. Включая кирпичные дома, которые мэр обещал не включать в список.
К примеру, кто из положивших глаз на столичные земли, будет терпеть вполне сносные пятиэтажки у подножья «Москва-Сити», когда там земля на вес золота?
По правилам, заниматься отбором должна независимая технико-экономическая экспертиза, но вместо этого власти решили сделать упор на мнения жителей, которые собирают через интернет. Дом будет снесён, если 2/3 проголосуют «за». Те, кто «против», должны будут подчиниться мнению большинства, хотя в Жилищном кодексе у собственников нет такого права – решать голосованием вопрос о сносе дома.
Зато свежеиспечённый закон о реновации даёт право московским властям отнимать квартиры у собственников по решению суда, если за 3 месяца те не подпишут договоры на новую жилплощадь, присланные им для принудительного переселения. Жильцы, конечно, имеют право оспорить это в суде – но покажите мне человека, который еще верит в непредвзятость нашей фемиды?
Как отмечают юристы и эксперты, закон о реновации, на скорую руку принятый якобы для блага москвичей, в реальности выгоден городским властям и крупным строительным компаниям, которые получают расширенные полномочия и массу преимуществ. Тем более, застройка Москвы – это просто космические деньги. Вопрос, для кого и кому эти деньги, не стоит в принципе.
Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве уже называют «геноцидом» москвичей, которым теперь грозит «депортация». Москвичи – «мусор», который надо убирать – похоже, такова главная идея реновации в авторстве Собянина и К. «Москвичей за МКАД, девелоперам продажа неликвидов, чиновникам откаты из денег, полученных из бюджета на эту хренатень. Бизнесу и гражданам новые поборы на латание дыр в бюджете. Вот такая задумка этой аферы», – это уже москвичи в соцсетях. Видимо, накипело.
Не зря же те, кто не хочет считать себя мусором, уже начинают подавать иски в суды против мэрии из-за программы реновации. Только вот риторический в нашу российскую действительность вопрос – а судьи кто, на предмет Москвы можно перефразировать как «А судьи чьи?».
По улицам ходила…
Реконструкция столичных улиц. Как здесь можно обойтись без главного инициатора? Какой уж год столица окутана строительными лесами и заграждениями, но вопросы «Для кого это нужно?» и «Зачем бесконечно менять одну плитку на другую?» упираются в… новые заборы.
Говорят, нужно это для москвичей и гостей столицы. Недавно автобус из Брянска со школьниками, приехавшими на экскурсию, пробирался по Москве, словно по фронтовой рокаде – между всевозможными котлованами, перегородками и строительной техникой, чудом никуда не свалившись. И, похоже, такие улицы, где поездки вызывают серьезный прилив адреналина, становятся главной достопримечательностью столицы.
Да, что-то потихоньку сдают. Да, проход к станции метро «Охотный ряд» уже открыт, а вот подъезд к зданию Большого театра все еще перегорожен бело-зеленым полотном.
Пешеходная зона рядом с библиотекой им. Ленина, которая в прошлом году была закрыта, сегодня полностью свободна. Однако для чего приходилось терпеть неудобство и для кого расширяли тротуар – непонятно: туристы сюда не ходят даже в пик сезона.
Практически все здания на пути от Москворецкого моста к Болотной улице занавешены строительными лесами, тротуары рядом – увеличиваются. Такое решение – уменьшение дорожного полотна и расширение тротуаров уже в разы увеличило транспортную нагрузку города, который и без того стоял в пробках. Дальнейшие прогнозы тоже безрадостны. Тем более, при слухах о том, что въезд в центр может стать платным.
Расширяют и территорию рядом с Храмом Христа Спасителя – чтобы добраться до станции метро «Кропоткинская», которая находится рядом, пешеходам приходится ходить по проезжей части рядом с машинами.
Стройка на Гоголевском бульваре, кажется, была всегда. Сейчас там заканчивают в очередной раз менять тротуарную плитку. Да и на других улицах год за годом появляются полосатые строительные заграждения, вскрывается асфальт, заново перекладывается плитка. По подсчетам Forbes, больше чем на 40% улиц, попавших в программу комплексного благоустройства «Моя улица», дорожные работы за последние 5 лет проводились два и больше раз, а на 20% – три и больше. На это тратятся десятки миллиардов рублей. И об этом мы тоже не стали молчать.
Здесь же и сомнительные траты в 2 миллиарда рублей на сомнительное озеленение, которое, по словам местных жителей, во многих местах напоминает кладбища. По словам же специалистов, Москва быстро деградирует: проводимая перепланировка парков – это, по сути, замена естественной природной среды на изолированные искусственные «острова», где постепенно сокращаются и исчезают распространённые ранее виды растений и животных. Подобную практику даже называют «экоцидом».
Многие москвичи продолжают возмущаться в соцсетях по поводу бесконечной перестройки города, главным виновникам своих бед прямо называя мэра Собянина. А целью эпохи собянинской «перестройки» называют банальную для сегодняшней российской действительности причину – освоение миллиардов рублей под благовидным предлогом благоустройства улиц.
Москва, «спаленная пожаром»
Бьют тревогу специалисты и простые москвичи и по поводу уничтожения старой Москвы, исторических и культурных памятников архитектуры.
«На пересечении Ильинки с Богоявленским переулком почти на Биржевой площади археологи нашли усадьбу 13 века… Полно находок, интереснейших. Для Москвы – редкость редчайшая, учитывая застройку центра. Но вообще все это ждет гибель. Повторяю – не консервация, а гибель», – возмущается житель столицы Вадим Гасанов, намекая на уже известные печальные примеры.
Наша газета в свое время уже подсчитала, что благодаря бездействию, а где-то и «содействию» собянинского правительства, в Москве за последние семь лет уничтожено 120 исторических зданий, которые могли бы получить статус объектов культурного наследия.
ДК имени Серафимовича, электростанция и водонапорная башня станции Моссельмаш, и строение кокоревского подворья, здание Мещанского суда, доходный дом на Большом Козинском переулке, дом Мануйлова, дом композитора Танеева и т.д. и т.п. Десятки, сотни грустных историй.
Московское правительство, прекратив финансирование, фактически остановило краеведческие исследования. Люди негодуют, обвиняя мэра в уничтожении старой Москвы: «Дореволюционную Москву сносят уже оптом», «Новые москвичи сносят старую Москву».
Но каким-то чудом, согласно опросу Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России, первое место в рейтинге градоначальников занял – мэр Сергей Собинин, при котором уже уничтожено 15% исторического центра столицы.
Сколько не говори «халва» - во рту слаще не станет
Бесконечно, просто безостановочно можно говорить за Собянина. Какую тему не коснись – всюду причастен. Только вот особо примерных журналистов за такие «касания» гладят по голове и дают им «сладенькое», согласно гонорарным ставкам А других за то же самое гладят «против шерсти» и грозят всевозможными карами. Но если, несмотря ни на что, как не упомянуть всуе данного гражданина, если вспоминаешь, к примеру, платные стоянки?
Несколько лет назад, когда по центру было ни пройти, ни проехать из-за обилия машин, платная парковка оказалась выходом. Сегодня, когда она охватывает всё новые улицы, включая те, где машины у обочины никому не мешают, эта «мера улучшения транспортной обстановки в городе» буквально сводит москвичей с ума..
Вопреки обещаниям не стало меньше пробок в центре. Избегая платных парковок, где тарифы вырастают в 2-3 раза за каждый час после первого, автовладельцы заставляют машинами дворы, пока лишённые шлагбаума. Доходит до анекдота – чтобы успеть занять бесплатное место недалеко от офиса, многие приезжают с «первыми петухами» и до начала работы «досыпают» в машине.
Жители спальных районов всё чаще жалуются, что не могут припарковаться возле дома из-за платной парковки и запрета стоянки. Причём знак, которого не было ещё вчера, может появиться буквально за ночь. Да что там за ночь. Москвич Андрей В. уехал со двора в девять утра, смотался к матери в другой район, и вернулся домой около полудня – въезд во двор уже преграждал шлагбаум!
А тут еще парковки во всех дворах тоже чиновники обещали сделать платными
«Собственник должен позаботиться не только о том, что машину придётся обслуживать и заправлять, но и парковать» – пояснил важность момента главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
Выходит, у людей отобрали возможность бесплатной парковки, но не предложили достойной альтернативы. При этом власти зачем-то приводят в пример успешный опыт Европы с платными парковками, забывая, что там нет такой бурной массовой застройки, среди которой, как грибы после дождя, растут торговые комплексы и бизнес-центры, под каждый из которых реально требуются сотни машино-мест. Да только машины есть, а мест – нет.
А еще Собянин – это дешевая имитация диалога с населением, когда власть желает общаться только с теми, кто «за», либо с очень лояльными несогласными, которых легко успокоить незначительными уступками.
А еще Собянин – это постоянный интернет-пиар, восхваляющий деятельность правительства Москвы и съедающий примерно 200 миллионов рублей в год бюджетных денег.
Но часто речь при упоминании Собянина может идти не об этих миллионах, а о миллиардах, которые крадут у государства его чиновники. Не зря же в рейтинге самых коррумпированных городов Москва занимает вполне «почетное» четвертое место.
А дав волю своим подчиненным, Собянин закрыл глаза и на обычный криминал. При таком попустительстве властей Москва уже в этом году легко стала лидером по количеству уличных преступлений среди всех регионов России. Согласно данным Генпрокуратуры, на Москву приходится 51,7% от общего числа преступлений на всей территории России. То есть, чуть больше, чем каждый второй разбой, грабеж или кража происходят именно в столице нашей Родины.
В общем, бесконечно можно говорить о деятельности и бездеятельности мэра Собянина. Но на сегодня мы план «три Москвы – три Собянина» уже и так перевыполнили. И заметьте – бесплатно. Просто очень хочется, чтобы Москва все-таки осталась городом для всех москвичей, а не для избранных. Но… хотя план мы и перевыполнили, позволю себе еще раз упомянуть нашего «героя». Москва для москвичей при Собянине невозможна. Тут или он с Москвой, или Москва без него. Интересно, кто за что голосует?