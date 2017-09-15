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15 сентября 00:29

Независимые кандидаты пожаловались на голосование за «ЕР» в домах престарелых

Независимые кандидаты в муниципальные депутаты Москвы потребовали отменить результаты голосования в домах престарелых. Оппозиционеры утверждают, что именно голосование в домах для пожилых людей обеспечило победу «Единой России»

Фото: Inzaraisk.ru

Независимые кандидаты в муниципальные депутаты Москвы потребовали отменить результаты голосования в домах престарелых. Оппозиционеры утверждают, что именно голосование в домах для пожилых людей обеспечило победу «Единой России».

Независимый кандидат Роман Сидельников и исполнительный директор движения «Открытая Россия» Тимур Валеев сообщили, что кандидаты в мундепы от «Единой России» победили в одном из округов Левобережного района с помощью голосов постояльцев домов престарелых.

Кандидаты опубликовали на Youtube видео, на котором пожилым избирателям из дома престарелых говорят, за кого голосовать, и указывают, где поставить галочку.

«Здесь суть не в том, что мы здесь такие бедные кандидаты, которые ходят по СМИ и говорят: вот, мы не выиграли. Главная проблема в том, что обманули людей, жителей района, которые проголосовали за нашу пятерку, и использовали старых немощных людей в своих грязных играх кандидаты «Единой России». Это грязно и мерзко, на мой взгляд», - заявил кандидат Святослав Солдатенков, слова которого приводит «Открытая Россия».

В первом округе Левобережного района Москвы находится восемь избирательных участков. На шести участках победу одержала пятерка независимых кандидатов: Наталья Калачева, Роман Сидельников, Святослав Солдатенков, Дмитрий Чистовский и Василий Озеров. На седьмом участке независимые кандидаты и единороссы набрали одинаковое количество голосов, а на восьмом участке, где находится дом престарелых, кандидаты от партии власти победили с большим отрывом. При этом явка на данном участке составила 76,6%, а на остальных – 15%.

Примечательно, что директор этого пансионата для пожилых людей Махач Шейхов сам выдвигался в муниципальные депутаты от партии «Единая Россия».

«Ситуация получается такая, что там часть нянь диктовала избирателям, за кого голосовать. Например, если человек просто говорил: голосую за «Россию» -  эти слова трактовали как за «Единую Россию», забывая, что есть партия «Справедливая Россия»», - говорят независимые кандидаты.

В ночь подсчета голосов оппозиционеры обратились с просьбой проверить нарушения уже на голосовании, но ее отклонили из-за отсутствия доказательств. 11 сентября кандидаты приложили все жалобы на нарушения в процессе голосования, а 13 сентября - видеодоказательства. Независимые кандидаты намерены добиваться отмены итогов голосования.

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