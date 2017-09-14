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14 сентября 15:31

Фонд «Дар» однокурсника Медведева строит роскошную усадьбу на прусской ривьере

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в скором времени обзаведется новой усадьбой с личным пляжем, вертолетными площадками и многим другим. Объект располагается на берегу Балтийского моря

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в скором времени обзаведется новой усадьбой с личным пляжем, вертолетными площадками и многим другим. Объект располагается на берегу Балтийского моря.

Официально участок под будущей усадьбой на прусской ривьере принадлежит благотворительному фонду «Дар», который возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев. Но фактически пользоваться ей будет глава правительства. По данным Фонда борьбы с коррупцией, фондам «Дар», «Градислава» и «Соцгоспроект» принадлежат и другие связанные с Медведевым усадьбы, например, в Плесе Ивановской области, сочинской Красной Поляне и на Рублевском шоссе Московской области.  

По данным Центра управления расследованиями «Открытой России», в 2010 году фонд «Дар» купил почти 16 га земли на живописном побережье Балтийского моря в будущем усадебном поселке Синявино, что в 50 км от Калининграда. Здешние места за мягкий климат называют местом, идеально подходящим для проживания и лечения.

Судя по схеме будущего усадебного поселка Синявино, который подготовило калининградское бюро «Никор проект», имение будет располагаться в приватной зоне на обрывистом берегу Балтийского моря. Усадьбу оснастят лифтом на пляж, смотровой, вертолетной и спортивной площадками. Участок будет украшать ландшафтный сад с дорожками и прудами-фонтанами. Сама усадьба  выполнена в прусском стиле со средневековой башенкой.

Кадастровая стоимость земли этого имения составляет в настоящее время 100 млн рублей, однако соседние участки на первой линии продаются по 3500 евро за сотку. Таким образом, рыночная цена участка «Дара» оценивается в 350 млн рублей.

ЦУР выяснил, что участки в Синявино на первой линии уже приобрели чиновники федерального уровня, в частности, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и семья спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова.

На второй линии поселилась калининградская элита. Соседями премьера по Синявино являются бывший губернатор региона Георгий Боос, дочь экс-заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина Алла, Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров.

О застройщике усадебного поселка Синявино еще весной 2012 года сообщил глава Янтарного Владимир Сердюков. Тогда он рассказал, что строительством займется «Балт-Девелопмент». Совладелицей компании ЦУР называет Галину Дацышину, жена тогдашнего заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина.

Директором «Балт-Девелопмент» является москвич Сергей Елисеев, которому также принадлежат компании «Спортсервис» и «Базис», зарегистрированные на Самокатной улице в Москве. По этому адресу находится фитнес-клуб «Самокат», здание которого принадлежит «Спортсервису», получающему госконтракты на предоставление плавательного бассейна и «услуг физкультурно-оздоровительного комплекса» сотрудникам ФСО.

Управлять будущей усадьбой в Синявино будет Фонд поддержки региональных проектов «Янтарный край», созданный в январе 2013 года. О деятельности фонда на сегодняшний день информации мало. На сайте Минюста размещены символические отчеты о работе за последние два года. С другими структурами фонда «Дар» «Янтарный край» связан через общих руководителей и членов наблюдательных советов. Так, первым гендиректором «Янтарного края» был Андрей Жменя, который возглавлял и фонд «Градислава», владеющий неофициальной резиденцией Медведева в Плесе, и руководил виноградником «Скалистый берег» в Анапе, принадлежащим «Соцгоспроекту».

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