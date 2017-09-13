Оппозиция пожаловалась на переписывание протоколов на выборах в Москве
Представители оппозиционных партий предъявили претензии к работе московских территориальных избирательных комиссий. В «Справедливой России» опасаются, что могут потерять часть мандатов из-за разницы данных об итогах голосования в протоколах и в системе ГАС «Выборы»
Представители оппозиционных партий предъявили претензии к работе московских территориальных избирательных комиссий. В «Справедливой России» опасаются, что могут потерять часть мандатов из-за разницы данных об итогах голосования в протоколах и в системе ГАС «Выборы». Другие партии также пожаловались на пересчет голосов не в пользу своих кандидатов.
В «Справедливой России» заявили, что могут потерять часть из десяти мандатов, которые были получены их кандидатами на муниципальных выборах в столице. Член ТИК района Восточный от «Справедливой России» с правом решающего голоса Наиль Контуганов рассказал, что сотрудники комиссии получили все протоколы и внесли сведения в ГАС «Выборы», но не утвердили итоги голосования. Заседание было перенесено на 12 сентября, а за это время данные в системе ГАС «Выборы» были изменены. Также был переписан протокол участковой избирательной комиссии №943 переписан.
Это привело к тому, что «СР» потеряла два мандата в совете депутатов района.
Члены ТИК от «Справедливой России» составили жалобу в Мосгоризбирком и передали все данные о голосовании, сообщает «КоммерсантЪ».
Руководитель избирательного штаба объединенных демократов Максим Кац сообщил, что слышал о ситуации с переписыванием данных, но их кандидатов эта ситуация не коснулась.
При этом объединенные демократы готовят претензии о фальсификациях в районах Арбат и Левобережный, где было зафиксировано массовое голосование военнослужащих («Общая газета» подробно об этом писала).
Депутат Тимирязевского округа активистка Юлия Галямина сообщила о снятии 28 голосов у кандидата Ольги Смирновой в пользу кандидата от «Единой России» в процессе ручного пересчета бюллетеней, а КПРФ пожаловалась на перечет голосов, после которого их кандидат лишился мандата.
По предварительным данным Мосгоризбиркома, «Единая Россия» получила на муниципальных выборах в Москве 1151 мандат (76–77%), «Яблоко» - 177 мандатов (11,9%), самовыдвиженцы – 108 мандатов (7,2%). У КПРФ - 45 мандатов (2,9%), а у «Справедливой России» - около 10 (0,67%).