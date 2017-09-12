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12 сентября 16:26
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Навальный проиграл Москву?

Я понимаю, что очень забавно говорить о победе Гудкова, о достижениях «Яблока», провале Навального и тому подобном при реальном большинстве «Единой России» в муниципалитетах. Но, махнув рукой на абсолютные цифры, оппозиция с радостью вычисляет локальные успехи. Что ж, это тоже способ поднять себе настроение и зарядиться позитивом для последующей борьбы.

Ну, так что — проиграл Навальный Москву? Гудков — чемпион? 
В общем, да. Наша оппозиция прекрасна тем, что два человека способны создать три партии и разбежаться потом на четыре фракции.

У Навального, Каца, Гудкова, Митрохина какие-то сложные внутренние противоречия и жгучее желание быть первым парнем на деревне. Поэтому они никогда не договорятся, а если договорятся, то ненадолго. Но факт в том, что до сих пор только Навальный мог создать подвижную, боевую, современную, грамотную команду, которая при минимальных затратах была способна поднимать большой шум и организовывать протест. Теперь мы можем констатировать, что Гудкову удалось создать свою команду, которая тоже оказалась мобильной, боевой, креативной и способной не только придумать, но и сделать.

Результат у Гудкова есть! Характерно, что Навальный, поздравляя героев кампании, ни единым словом Гудкова не упомянул, перечислив, кажется, всех, кроме него. Что довольно смешно.

Но не будем упускать другой момент. Навальный в муниципальных выборах не участвовал вообще. Он не соперничал с «Яблоком», с кандидатами Гудкова и даже с властью. Для Навального муниципальные выборы — это слишком мелко. Он уже участвовал в выборах мэра и теперь хочет быть президентом. На меньшее Алексей не согласен. Для него борьба за малозначительные муниципальные мандаты — это третья лига и пройденный этап. Синица в руке его не волнует — идет погоня за журавлем. Я бы даже сказал, за стерхом!

И пока Гудков успешно создает сеть сторонников и активистов в столице, Навальный делает все то же самое по всей стране. Бессмысленно рассуждать о том, стал ли Гудков фигурой равной Навальному, и способен ли он соперничать с ним за голоса оппозиции. Потому что такое соперничество — это вычитание. А оппозиционным кандидатам нужно если уж не умножение, то хотя бы сложение. Не важно, кто из них будет лидером. Важно, чтобы остальные захотели лидера поддержать и помочь ему. Но сейчас это кажется абсолютной утопией.

Источник - Эхо Москвы

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