Владимир Путин будет выдвигаться в президенты на новый срок в два этапа
Президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок в два этапа. Первый этап выдвижения должен состояться в ноябре. Об этом говорится в стратегии президентской кампании г-на Путина
Президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок в два этапа. Первый этап выдвижения должен состояться в ноябре. Об этом говорится в стратегии президентской кампании г-на Путина.
Согласно этой стратегии, в ноябре Владимир Путин публично даст свое принципиальное согласие на участие в президентской кампании. Источник «Коммерсанта» в администрации президента отметил, что если с этим согласием дотянуть до декабря, то оно уже будет восприниматься «неестественно».
Формат события должен напоминать «прямую линию» президента с качественной телевизионной картинкой. Во время общения главы государства граждане выскажут просьбу о выдвижении Путина на новый срок, а тот согласится.
Перед этим глава государства примет участие в ряде мероприятий, «направленных на консолидацию общества». Так, Владимир Путин примет участие в открытии памятника жертвам политических репрессий, в работе форума «Сообщество», праздновании Дня народного единства и 100-летия революции.
Второй этап стратегии предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки. Это нужно для того, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.
Сами выборы президента должны состояться 18 марта. Точная дата будет объявлена в период с 7 по 17 декабря.