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Политика
12 сентября 08:14

Владимир Путин будет выдвигаться в президенты на новый срок в два этапа

Президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок в два этапа. Первый этап выдвижения должен состояться в ноябре. Об этом говорится в стратегии президентской кампании г-на Путина

Президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок в два этапа. Первый этап выдвижения должен состояться в ноябре. Об этом говорится в стратегии президентской кампании г-на Путина.

Согласно этой стратегии, в ноябре Владимир Путин публично даст свое принципиальное согласие на участие в президентской кампании. Источник «Коммерсанта» в администрации президента отметил, что если с этим согласием дотянуть до декабря, то оно уже будет восприниматься «неестественно».

Формат события должен напоминать «прямую линию» президента с качественной телевизионной картинкой. Во время общения главы государства граждане выскажут просьбу о выдвижении Путина на новый срок, а тот согласится.

Перед этим глава государства примет участие в ряде мероприятий, «направленных на консолидацию общества». Так, Владимир Путин примет участие в открытии памятника жертвам политических репрессий, в работе форума «Сообщество», праздновании Дня народного единства и 100-летия революции.

Второй этап стратегии предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки. Это нужно для того, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Сами выборы президента должны состояться 18 марта. Точная дата будет объявлена в период с 7 по 17 декабря.

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