Минобороны перед выборами в Москве прописало в «резиновой квартире» в Генштабе 1,5 тысячи военных
Чиновников из Министерства обороны России заподозрили в организации массового голосования военнослужащих на муниципальных выборах в Москве 10 сентября.
Чиновников из Министерства обороны России заподозрили в организации массового голосования военнослужащих на муниципальных выборах в Москве 10 сентября. Ведомство незадолго до дня голосования прописало в «резиновой квартире» около 1,5 тысяч солдат, которые постоянно дислоцируются в подмосковной Балашихе.
Один из основателей фонда «Городские проекты» и глава штаба объединенных демократов Максим Кац рассказал, что голосование военнослужащих в значительной степени повлияло на исход выборов в совет депутатов Арбата.
«Разумеется, 10 сентября все эти военнослужащие проголосовали за «Единую Россию» и тем самым, как мы считаем, украли победу и у нас, и у жителей района Арбат, которые рассчитывали на совсем другой исход голосования», - сказал Максим Кац.
По итогам голосования в Арбатском районе демократы получили только один мандат, а остальные – кандидаты от «Единой России».
Сама «резиновая квартира», в которой было прописано 1,5 тысячи солдат, по словам Каца, располагается прямо в здании Генерального штаба на улице Знаменка. По этому поводу уже направлены жалобы в надзорные ведомства с просьбой провести проверку.
«Тут нужна реакция Шойгу, который жителям района таким образом плюнул в лицо. Он мимо них каждый день ходит и привез военных из Балашихи, чтобы вопреки их воле депутатов избрать. Как это так вообще работает? Он их у себя в кабинете, что ли, прописал?» - возмутился Максим Кац.