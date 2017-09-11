Мэр Саратова ушел в отставку из-за многочисленных нарушений на выборах
Мэр Саратова Валерий Сараев в понедельник, 11 сентября, объявил об уходе в отставку. Увольнение Сараева связывают с многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на прошедших выборах
Мэр Саратова Валерий Сараев в понедельник, 11 сентября, объявил об уходе в отставку. Увольнение Сараева связывают с многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на прошедших выборах.
«В связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, глава города Саратова принял решение уйти в отставку», - сообщил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, слова которого приводит ТАСС.
10 сентября в Саратовской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы. Победу на губернаторских выборах одержал Валерий Радаев. Что касается выборов в региональный парламент, то лидером по числе голосов избирателей стала «Единая Россия» (66,84% голосов). В думу также прошли КПРФ и «Справедливая Россия».
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее сообщило, что Саратовская область вошла в число лидеров по количеству зафиксированных нарушений избирательного законодательства.