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11 сентября 13:42

Мэр Саратова ушел в отставку из-за многочисленных нарушений на выборах

Мэр Саратова Валерий Сараев в понедельник, 11 сентября, объявил об уходе в отставку. Увольнение Сараева связывают с многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на прошедших выборах

Мэр Саратова Валерий Сараев в понедельник, 11 сентября, объявил об уходе в отставку. Увольнение Сараева связывают с многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы на прошедших выборах.

«В связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, глава города Саратова принял решение уйти в отставку», - сообщил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, слова которого приводит ТАСС.

10 сентября в Саратовской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы. Победу на губернаторских выборах одержал Валерий Радаев. Что касается выборов в региональный парламент, то лидером по числе голосов избирателей стала «Единая Россия» (66,84% голосов). В думу также прошли КПРФ и «Справедливая Россия».

Движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее сообщило, что Саратовская область вошла в число лидеров по количеству зафиксированных нарушений избирательного законодательства.

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