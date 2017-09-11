«Единая Россия» проиграла оппозиции выборы в советы депутатов нескольких районов Москвы
Партия «Единая Россия» по итогам муниципальных выборов в Москве может лишиться большинства голосов в советах депутатов сразу нескольких районов столицы. Наиболее ожесточенная борьба за мандаты мундепов развернулась на юго-западе столицы и центре
Партия «Единая Россия» по итогам муниципальных выборов в Москве может лишиться большинства голосов в советах депутатов сразу нескольких районов столицы. Наиболее ожесточенная борьба за мандаты мундепов развернулась на юго-западе столицы и центре.
Так, поражение на муниципальных выборах партия власти потерпела в Гагаринском районе Москвы. Там во всех четырех округах победу одержали кандидаты от «Яблока». Таким образом, оппозиционная партия получит 12 мандатов.
Примечательно, что в Гагаринском района голосовал президент России Владимир Путин, однако «Единая Россия» не смогла удержать победу. Зато в Марьино, где проживает оппозиционер Алексей Навальный, большинство голосов взяли именно кандидаты от партии власти.
«Единая Россия» также проиграла в районе Хамовники. Кандидаты в мундепы по этому району журналист «Новой газеты» Илья Азар и градозащитница Александра Парушина сообщили, «ЕР не проходит вообще, в том числе глава совета Гущина».
В движении «Солидарность» сообщили, что получили семь мандатов в Красносельском районе. «У «Единой России» в Красносельском совете депутатов 30 процентов. Крупная оппозиционная фракция», - рассказал оппозиционер Илья Яшин.
В Басманном районе Москвы муниципальным депутатом избрана 21-летняя активистка Люся Штейн, соратница Дмитрия Гудкова. В этом же районе прошли кандидаты от объединенных демократов Виктор Котов и Илья Морозов.
Всего «Яблоко» и объединенные демократы могут получить около 200 мандатов. «Единственная политическая сила, которая может противостоять «Единой России» в Москве - объединенные демократы. У нас могут пройти 150 человек, это история успеха. Это серьезная история успеха, которая была нужна всем. Никогда такого не было в Москве. Москва задала тон всей российской политике, и главное, что сегодня ничего не закончится», - заявил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
По состоянию на 12 часов ночи 11 сентября депутатские мандаты предварительно получают: 110 представителей «Яблока», 43 самовыдвиженца и 418 - кандидатов от «Единой России». Кандидаты команды Гудкова предварительно забирают мандаты в районах Якиманка, Тверском, Гагаринском, Красносельском, Ломоносовском, Академическом, Хамовниках и Басманном районе, сообщает «Новая газета».
Отметим также, что выборы в советы депутатов районов в Москве проходили при низкой явке, которая составила около 15%. Оппозиция обвиняет московские власти в преднамеренном снижении явки и отсутствии оповещения граждан о предстоящих выборах, чтобы провести своих кандидатов.