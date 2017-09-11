На выборах главы Свердловской области провели розыгрыш квартир и машин
В Свердловской области, где 10 сентября, проходили выборы губернатора региона, на избирательных участках проводили розыгрыш дорогостоящих подарков. При этом в региональном избиркоме не увидели в этом никакого нарушения
В Свердловской области, где 10 сентября, проходили выборы губернатора региона, на избирательных участках проводили розыгрыш дорогостоящих подарков. При этом в региональном избиркоме не увидели в этом никакого нарушения.
По данным уральского портала E1, на избирательных участках проводился розыгрыш 15 квартир и 130 автомобилей российского производства. Официально данное мероприятие не являлось лотерей и не было связано с выборами, но по факту призы можно было получить по флаеру, который выдавался на избирательных участках. Центры награждения находились в непосредственной близости от УИКов.
Глава свердловского избиркома Валерий Чайников заявил, что никакого нарушения в проведении розыгрыша в день выборов нет. По его словам, «какой-то бизнесмен решил подарить счастье человеку», а мероприятие никак не нарушает избирательный процесс, поскольку не влияет на результат голосования.
«Лотереи - это когда покупаешь лотерейный билет и что-то выигрываешь или проигрываешь на свой страх и риск. А тут люди просто веселятся. Ничего не покупают. Какой-то бизнесмен решил подарить счастье человеку», - заявил г-н Чайников, слова которого приводит Znak.com.
В других регионах в день выборов также проходили различные акции. Так, например, в Иркутской области избирателям предлагали сдать тесты на ВИЧ и сифилис в рамках акции «Доброе здоровье».
Граждане, которые пришли на избирательные участки, также смогли сделать прививку от гриппа, пройти флюорографию и маммографию в передвижных центрах.