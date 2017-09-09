Меню
Политика
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Политика
09 сентября 19:28

Главу управы Ново-Переделкино уволили накануне выборов из-за компрометирующего видео

Глава управы московского района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель лишились должности из-за нарушений при подготовке к муниципальным выборам, которые пройдут в столице 10 сентября

Глава управы московского района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель лишились должности из-за нарушений при подготовке к муниципальным выборам, которые пройдут в столице 10 сентября. Решение об их увольнении принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник заявил, что власти «стараются проводить максимально честные выборы, но это не всем нравится». «За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы [Юрия Носенко], замглавы управы», - сообщил Собянин.

Кроме того, мэр сменил всех председателей избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино.

Увольнению чиновников предшествовало появление на портале YouTube видеоролика, на котором запечатлены встречи замглавы управы Ново-Переделкино Светланы Антоновой. Из видео следует, что она обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий подтасовки на предстоящих выборах и передает им конверты с неким «вознаграждением».

Напомним, 10 сентября в 125 районах Москвы состоятся выборы в муниципальные советы депутатов. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.

Между тем, политологи и оппозиция уличили столичные власти в стремлении «засушить» информационную кампанию по муниципальным выборам. По мнению экспертов, чиновники свели к минимуму информирование граждан о предстоящих выборах с целью снижения явки и проведение «согласованных» кандидатов.

Материалы по теме
Власти Москвы свели к минимуму освещение муниципальных выборов, чтобы снизить явку
В Telegram появился чат для фиксации нарушений на муниципальных выборах в Москве
Мосгорсуд отменил «беспрецедентное» решение о снятии оппозиционных кандидатов в мундепы
Сейчас на главной
Горячие новости
Сын депутата Госдумы признался в кибермошенничестве
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, осужденный американским судом на 27 лет за кибермошенничество, признал свою вину. По словам Селезнева, он обналичил 2 млн долларов путем взлома поставщика сервисов по онлайн-платежам для банков
Горячие новости
Московские власти потратят на День города рекордные 740 млн рублей
Московские власти потратят на празднование Дня города около 740 млн рублей. По сравнению с прошлым годом праздник подорожал на 160 млн рублей. Дополнительные миллионы потратят на фейерверки, концерты и декоративные инсталляции
Горячие новости
​Денег на всех не хватит
Российские министерства не смогли согласовать с Министерством финансов расходы по ряду статей бюджета, в частности, связанных с обороной, дорожным строительством и здравоохранением. Причина тому - отсутствие денежных средств
Авторская колонка
Разыскиваются друзья Поклонской
Утро началось со звонков журналистов с просьбой прокомментировать заявления Натальи Поклонской, которая рассылает по редакциям какие-то ксерокопии и таинственно всем намекает о том, что она чего то, мол, обнаружила.
Добрынин Константин
железнодорожные перевозки
Поездка с риском для жизни
Апрельская авария в московском районе Кунцево, во время которой столкнулись электричка и пассажирский поезд, стала поводом для масштабной проверки Ространснадзора, заведением уголовного дела и, вообще, вызвала немалый резонанс в обществе
Горячие новости
Россиянам рекомендовали не ездить на машине и не летать на самолете из-за вспышек на солнце
Российские астрологи рекомендовали гражданам в ближайшее время избегать вождения автомобиля и полетов на самолетах в связи со вспышкой на солнце
Горячие новости
Турецкий вирус Коксаки шагает по России
В Сургуте более 50 детей заболели вирусом Коксаки. Болезнь была завезена в город туристами, отдыхавшими на турецких курортах. В региональном управлении Роскомнадзора заявили, что пока эпидемию объявлять рано
Горячие новости
ФОМС сообщил о нехватке денег на зарплаты медикам
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщил о нехватке денег на зарплаты врачам и медицинскому персоналу в рамках исполнения «майских указов» президента Владимира Путина. Денег у фонда хватает только на 2018 год
Горячие новости
Установленные по Москве аппараты вызова помощи оказались муляжами
Московских чиновников уличили в установке неработающих аппаратов вызова экстренной помощи. Жители города утверждают, что вместо «тревожных кнопок» по всему городу были установлены муляжи
здоровое питание
Мир подсел на авокадо
В Америке две беды: Трамп и рост цен на авокадо. С первой все уже практически смирились, а вот вторая который месяц тревожит крупнейшие медиа: от Bloomberg и Time до Huffington Post. Из-за моды на здоровое питание среднестатистический американец съедает за год в два раза больше авокадо, чем десять лет назад
Горячие новости
«Какая-то необъяснимая рейтинговая каббалистика»
Журналистов московских СМИ на неофициальном уровне обязали упоминать мэра столицы Сергея Собянина в заметках по три раза. Данное правило называется «три Москвы - три Собянина»
Общество
Кто Вы, судья Хахалева?
Еще не утихло эхо той «золотой свадьбы», а в судью Хахалеву уже летят новые стрелы – подано заявление в правоохранительные органы в котором имеет место предположение о том, что диплом судьи Хахалевой может быть поддельным
Горячие новости
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев выдал дочь замуж за сына банкира
Губернатор Московской области Андрей Воробьев справил шикарную свадьбу своей дочери. Муж старшей дочери чиновника ведет совместный бизнес с его же родным братом Максимом Воробьевым
Горячие новости
Авторов «Матильды» заподозрили в коррупции
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая требует запретить показ фильма Алексея Учителя о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявила о финансировании съемок картины по «сомнительным схемам»
Авторская колонка
Волк на собак
Борис Акунин заметил только что, что у всех сегодняшних российских споров резкий запах нафталина: а чего вы хотите, если все ситуации повторялись не по разу? Вот полемика о том, можно ли брать деньги у государства на создание шедевров. А вот – допустимо ли сотрудничать с Путиным ...
Быков Дмитрий
Горячие новости
ВИЧ-инфицированным иностранцам в России не место
Иностранных граждан с ВИЧ-инфекцией будут выдворять с территории Российской Федерации. С таким предложением выступил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун
Горячие новости
​Курение на борту самолета обойдется пассажирам в копеечку
Авиакомпания «Победа» потребовала через суд от трех своих пассажиров 700 тысяч рублей за курение на борту самолета. Размер компенсации рассчитывался с учетом того, что из-за курильщиков самолеты совершали вынужденные посадки
регионы
«Республика» имени Алексея Гордеева
Воронежский губернатор удивил. Обычно тщательно охраняющий власть в лице всех чиновников разных уровней, Алексей Гордеев, по слухам, в течение ближайших двух месяцев планирует масштабную кадровую чистку