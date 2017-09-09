Главу управы Ново-Переделкино уволили накануне выборов из-за компрометирующего видео
Глава управы московского района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель лишились должности из-за нарушений при подготовке к муниципальным выборам, которые пройдут в столице 10 сентября
Глава управы московского района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель лишились должности из-за нарушений при подготовке к муниципальным выборам, которые пройдут в столице 10 сентября. Решение об их увольнении принял мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник заявил, что власти «стараются проводить максимально честные выборы, но это не всем нравится». «За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы [Юрия Носенко], замглавы управы», - сообщил Собянин.
Кроме того, мэр сменил всех председателей избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино.
Увольнению чиновников предшествовало появление на портале YouTube видеоролика, на котором запечатлены встречи замглавы управы Ново-Переделкино Светланы Антоновой. Из видео следует, что она обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий подтасовки на предстоящих выборах и передает им конверты с неким «вознаграждением».
Напомним, 10 сентября в 125 районах Москвы состоятся выборы в муниципальные советы депутатов. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.
Между тем, политологи и оппозиция уличили столичные власти в стремлении «засушить» информационную кампанию по муниципальным выборам. По мнению экспертов, чиновники свели к минимуму информирование граждан о предстоящих выборах с целью снижения явки и проведение «согласованных» кандидатов.