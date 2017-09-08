Разыскиваются друзья Поклонской
Утро началось со звонков журналистов с просьбой прокомментировать заявления Натальи Поклонской, которая рассылает по редакциям какие-то ксерокопии и таинственно всем намекает о том, что она чего то, мол, обнаружила. Поскольку объяснить, что же именно молодой парламентарий обнаружила она внятно не может, а лишь таинственно интонирует, то работать за неё приходиться мне.
Мне и сейчас не просто расшифровывать её заявления ввиду того, что она не достаточно чётко формулирует мысль и как-будто специально пытается говорить полунамеками. Это происходит либо от неуверенности в своих материалах либо от элементарного непонимания их юридической сути, последнее закономерно и извинительно. Нам же приходит лишь догадываться, что же именно она пытается нам сказать.
Не понятно, то ли она получает материалы из каких то госорганов, но тогда она их может получать только с результатами проверок, а они положительны — нет ни одной проверки инициированной ею, которая выявила бы какие то нарушения по фильму, в том числе финансовые.
Если она говорит о каких то бывших партнёрах, то опять же надо понимать кого она имеет ввиду. Мне, например, известен один финансовый партнёр — бывший председатель Попечительского Фонда Владислав Москалев, который в настоящий момент объявлен в международный розыск и скрывается в Канаде, потому что в отношении него в 2012 году по заявлению Владимира Винокура было возбуждено уголовное дело по факту хищения из Фонда Винокура денег. Сейчас дело приостановлено. Канада его пока не выдаёт, но может быть Поклонская уговорит его сдаться, мы будем только этому рады.
Кстати, похищенные им средства, как и средства на финансирование фильма, получены фондом не из бюджета. Это частное финансирование, полученное на возвратной основе и обеспеченное залогом прав на фильм.
Так что Поклонская в очередной раз нашла себе очень странных друзей-информаторов.
Вообще, все скандалы, которые она будто генерирует вокруг кинокартины, как мы видим на примере вспышек экстремистских актов насилия, приобретают неуправляемый и никем не контролируемый характер. Не означает ли это, что степень деструктивности усилий вышеозначенного лица уже зашкаливает и последствия её действий совсем перестают быть забавными.
Источник - Эхо Москвы