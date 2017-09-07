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07 сентября 00:26

Московские СМИ обязали упоминать Сергея Собянина по три раза в каждой статье

Журналистов московских СМИ на неофициальном уровне обязали упоминать мэра столицы Сергея Собянина в заметках по три раза. Данное правило называется «три Москвы - три Собянина»

Журналистов московских СМИ на неофициальном уровне обязали упоминать мэра столицы Сергея Собянина в заметках по три раза. Данное правило называется «три Москвы - три Собянина».

Блог «Лапшеснималочная» со ссылкой на журналистов сообщил, что данное правило «настолько жестко вбито в головы всех сотрудников собянинского агитпропа, что они по этому поводу даже шутят». При этом в СМИ не смогли пояснить, почему Собянина нужно упоминать именно по три раза. «Не знаю, почему не четыре и не пять -  это какая-то необъяснимая рейтинговая каббалистика», -  отметил источник.

В большинстве случаев правило действительно соблюдается. Во многих заметках районных газет Собянина упоминают по три раза в одной заметке.

«Лапшеснималочная» утверждает, что районные издания получают из мэрии Москвы инструкции. Так, в инструкции под названием «Темы 05-11 июня» содержится требование «на постоянной основе публиковать свежие материалы по реновации».

Общие затраты на содержания окружных и районных средств массовой информации в Москве «Лапшеснималочная» оценивает в 19 млрд рублей в год.

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