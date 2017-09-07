Московские СМИ обязали упоминать Сергея Собянина по три раза в каждой статье
Журналистов московских СМИ на неофициальном уровне обязали упоминать мэра столицы Сергея Собянина в заметках по три раза. Данное правило называется «три Москвы - три Собянина»
Журналистов московских СМИ на неофициальном уровне обязали упоминать мэра столицы Сергея Собянина в заметках по три раза. Данное правило называется «три Москвы - три Собянина».
Блог «Лапшеснималочная» со ссылкой на журналистов сообщил, что данное правило «настолько жестко вбито в головы всех сотрудников собянинского агитпропа, что они по этому поводу даже шутят». При этом в СМИ не смогли пояснить, почему Собянина нужно упоминать именно по три раза. «Не знаю, почему не четыре и не пять - это какая-то необъяснимая рейтинговая каббалистика», - отметил источник.
В большинстве случаев правило действительно соблюдается. Во многих заметках районных газет Собянина упоминают по три раза в одной заметке.
«Лапшеснималочная» утверждает, что районные издания получают из мэрии Москвы инструкции. Так, в инструкции под названием «Темы 05-11 июня» содержится требование «на постоянной основе публиковать свежие материалы по реновации».
Общие затраты на содержания окружных и районных средств массовой информации в Москве «Лапшеснималочная» оценивает в 19 млрд рублей в год.