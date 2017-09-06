Подмосковный губернатор Андрей Воробьев выдал дочь замуж за сына банкира
Губернатор Московской области Андрей Воробьев справил шикарную свадьбу своей дочери. Муж старшей дочери чиновника ведет совместный бизнес с его же родным братом Максимом Воробьевым
Губернатор Московской области Андрей Воробьев справил шикарную свадьбу своей дочери. Муж старшей дочери чиновника ведет совместный бизнес с его же родным братом Максимом Воробьевым.
Избранником дочери подмосковного губернатора Екатерины Воробьевой стал сын банкира Павла Типикина Марк. Торжество проводилось в пятизвездочном отеле Four Seasons на Охотном Ряду. На свадьбе выступили Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого, певица Глюкоза, а ведущими были Нонна Гришаева и Александр Олешко.
Среди гостей праздника были замечены Иосиф Кобзон с женой Нелли, известные бизнесмены и представители столичной еврейской общины, сообщает портал Super.
Отец Марка Типикина является совладельцем небольшого столичного банка «Руссобанк». Согласно базе СПАРК, Марк Типикин является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Среди них, компания «Истейт-лизинг», совладельцами которой являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев и его давний бизнес-партнер Михаил Кенин.
Брат губернатора Максим Воробьев занимает 166-е место в Рейтинге миллиардеров 2016 года. Его состояние оценивается почти в 3 миллиарда рублей. основными активами брата губернатора являются компании «СПб Реновация», «Самолет ЛО», «Русская аквакультура».