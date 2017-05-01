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01 мая 11:11

Кремль потребовал от полиции пресекать нападения на оппозиционеров

Кремль направил региональным властям разнарядку пресекать нападения на представителей оппозиции. Такое поручение было дано в связи с участившимися случаями нападений неизвестных на оппозиционных активистов.

Фото: navalny.feldman.photo

Кремль направил региональным властям разнарядку пресекать нападения на представителей оппозиции. Такое поручение было дано в связи с участившимися случаями нападений неизвестных на оппозиционных активистов. За последние несколько дней жертвами злоумышленников стали Алексей Навальный, активистка «Яблока» Наталья Федорова, блогер Илья Варламов и противники программы сноса хрущевок в Москве.

Источник «Газеты.ру» в Администрации президента сообщил, что правоохранительным органам рекомендовано пресекать такого рода преступления и привлекать виновных к ответственности. В Кремле считают, что происшествия только добавляют популярности оппозиционерам. Стоит отметить, что в случае нападений на оппозиционных активистов российская полиция неохотно выполняет свои обязанности по расследованию преступлений.

При этом в самом Кремле подчеркивают, что не имеют отношения к нападениям на оппозиционеров. По словам кремлевских чиновников, все хулиганские выходки активисты устраивают якобы «из личных побуждений».

В свою очередь Алексей Навальный, которому неизвестный плеснул в лицо зеленкой, обвинил в инциденте Администрацию президента. Он также рассказал, что зеленка была смешана с каким-то другим веществом, в результате чего он получил химический ожог глаза.

«Я склонен с врачом согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми и тд», - отметил оппозиционер.

Навальный заявил, что не сомневается в том, что это нападение организовала администрация президента.

«Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах. Куда зайду, откуда выйду. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы», - заявил оппозиционер.

Навальный подал заявление в полицию по факту нападения, однако в возбуждении дела ему отказали. В свою очередь телеканал РЕН-ТВ обнародовал видеозапись нападения на оппозиционера, где было замазано лицо нападающего.

«Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Какая прелесть. Как вы думаете, придут ли завтра на Рен-ТВ с выемкой записи и выяснением того, отку да она взялась и почему рентвшники замазали лица нападавших? Конечно, нет. Как я и писал сегодня. Все это координируется администрацией президента, а конкретно организовывается с помощью спецслужб, предоставляющих сервисное обслуживание, вплоть до предоставления видеоматериалов», - написал Навальный в своем блоге.

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