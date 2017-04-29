В российских городах прошла акция «Надоел». Десятки активистов задержаны
В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны в субботу, 29 апреля, состоялась акция «Надоел», которую организовало движение «Открытая Россия»
В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны в субботу, 29 апреля, состоялась акция «Надоел», которую организовало движение «Открытая Россия». В связи с тем, что акция мало где была согласована властями, мероприятие обернулось задержанием оппозиционеров.
По данным московского управления МВД России, в столице акция «Надоел» собрала 250 участников. В полиции рапортовали, что акция прошла без нарушений.
В Санкт-Петербурге, по данным «Фонтанки», акция собрала 300 человек и продлилась всего 40 минут, после чего начались задержания. Согласно предварительным данным, задержаны 30 человек. Среди задержанных есть сотрудники СМИ.
«ОВД-Инфо» сообщает о 120 задержанных, а телеканал «Дождь» - о 40 задержанных.
В Липецке в ходе акции задержали трех человек, в Кемерово – 15 участников акции.
Участники акции «Надоел» выступают против четвертого срока президента Владимира Путина. В ходе акции планировалось передать в администрацию и приемные президента обращения граждан к Путину с просьбой отказаться от участия в выборах в 2018 году.
Заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев утром в субботу сообщил, что перед началом акции «Надоел» здание приемной главы государства в Москве на улице Ильинка оказалось «замуровано». Здание было огорожено забором, а на подъездах к приемной установили бетонные блоки.