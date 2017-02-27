Избирательный штаб Владимира Путина начнет работу за год до выборов
Предвыборный штаб президента Владимира Путина, который будет баллотироваться на «пост №1» в последний раз, начнет работу за год до выборов. При этом пока избирательный штаб главы государства будет носить статус неформального
Предвыборный штаб президента Владимира Путина, который будет баллотироваться на «пост №1» в последний раз, начнет работу за год до выборов. При этом пока избирательный штаб главы государства будет носить статус неформального.
По некоторым данным, к избирательной кампании Владимира Путина привлекут крупные госкомпании и госкорпорации. Источник «Коммерсанта» отметил, что при использовании ресурсов госкомпаний, явку на выборах можно будет повысить до 70%.
Для сравнения, только корпорация «Росатом» объединяет сотрудников более 350 предприятий и научных организаций, а сбытовая сеть «Роснефти» охватывает 59 регионов.
Помимо этого, госкомпании непрозрачны для внешнего аудита и их труднее поймать на применении административного ресурса, чем региональных чиновников, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль планирует обеспечить победу Владимира Путина на президентских выборах при очень высокой явке и с минимальными нарушениями избирательного законодательства. Также сообщалось, что «кандидат Кремля» должен получить не менее 70% голосов избирателей.
Предполагается, что г-н Путин будет избираться в президенты в последний раз, поэтому выборы должны фактически стать референдумом по выражению доверия главе государства.