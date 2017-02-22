«Справедливая Россия» выдвинет в президенты страны женщину-кандидата
Партия может выдвинуть в президенты вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову или первого замглавы думского комитета по культуре Елену Драпеко. Политологи решение справороссов поддержали и отметили, что женщина-кандидат может повысить явку
В выборах президента России в 2018 году примет участие кандидат женского пола. Ставку на прекрасную половину человечества решила сделать «Справедливая Россия». В настоящее время в партии определяются со своим кандидатом на пост главы государства.
Источник «Газеты.ру» сообщает, что лидер партии Сергей Миронов на этот раз «не горит желанием» участвовать в президентских выборах, поэтому обсуждается другая кандидатура.
В частности, «Справедливая Россия» может выдвинуть в президенты вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову или первого замглавы думского комитета по культуре Елену Драпеко.
Впрочем, кандидатом от справороссов может оказаться и мужчина. Партия также рассматривает кандидатуры Александра Буркова, Валерия Гартунга, Олега Нилова и Олега Шеина. Последний прославился своей голодовкой в знак протеста против своего поражения на выборах мэра Астрахани в 2012 году.
Когда будет принято окончательное решение о кандидате в президенты от «Справедливой России», неизвестно.
Политологи в свою очередь советуют руководству «Справедливой России» выбрать своим кандидатом в президенты женщину. По мнению экспертов, женщина-кандидат создаст положительный имидж для партии и повысит явку на выборах.
Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года. О своем участии в предвыборной кампании заявили лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и «Яблока» Григорий Явлинский. В КПРФ кандидата пока не выбрали, но, скорее всего, на этот раз лидер партии Геннадий Зюганов на выборы не пойдет. От оппозиции в президенты выдвинулся Алексей Навальный, но ему принять участие в предвыборной гонке может помешать условный срок по повторному делу о хищениях в «Кировлесе».