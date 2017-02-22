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22 февраля 00:07

Прокуратура не нашла у мэра Нижнего Новгорода квартиры в Майами

По данным ФБК, супруга мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина Альбина является владелицей двух квартир в Майами общей стоимостью более 1,9 млн долларов. Сведения об этом содержатся в реестре собственников недвижимости Майами

Фото: stnmedia.ru

Прокуратура Нижегородской области отчиталась об итогах проверки, проведенной в отношении мэра областной столицы Ивана Карнилина по заявлению Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навального. Борцы с коррупцией просили проверить информацию о двух квартирах чиновника в США, однако следователи прокуратуры никакой заграничной недвижимости у него не обнаружили.

«По обращению Навального прокуратура организовала проверку о нарушении законодательства о противодействии коррупции. Проверка показала, что Карнилин недостоверных сведений о недвижимом имуществе не предоставлял», - говорится в официальном ответе надзорного ведомства, которое цитирует РИА Новости.

По данным ФБК, супруга мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина Альбина является владелицей двух квартир в Майами общей стоимостью более 1,9 млн долларов. Сведения об этом содержатся в реестре собственников недвижимости Майами.

Причем вторая квартира была куплена женой видного члена «Единой России» в 2014 году, когда власти США впервые ввели экономические санкции против РФ.

Сам Карнилин не стал отрицать тот факт, что собственницей недвижимости в США является его жена Альбина Карнилина, но добавил, что они уже развелись. «С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», - заявил Карнилин.

На это борцы с коррупцией отметили, что до истории с квартирами мэр Нижнего Новгорода во всех интервью говорит, что женат и что с супругой они счастливо прожили 35 лет.

«Вот мэр Нижнего Новгорода, член «Единой России» Иван Карнилин. Мы и две квартиры у него в Майами нашли. И доказали, что развод с женой у него фиктивный (давал интервью о счастливой семье сильно позже даты «развода», а также продолжает жить с ней вместе). Показали на цифрах и документах, что деньги на покупку квартир в США - явное незаконное обогащение, нет у него легальных доходов такого размера. Но краснознаменная ордена С. В. Цапка Прокуратура Российской Федерации все равно не обнаружила ничего, достойного проверки», - прокомментировал ответ прокуратуры Алексей Навальный.

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