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21 февраля 20:51
Винокурова Екатерина

Обозреватель отдела «Политика» интернет-газеты «ZNAK.COM»

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Зачем России четвертый срок Владимира Путина?

Главный вопрос этих выборов

Источник в Кремле заявляет, что никаких искусственных интриг к выборам президента в 2018 году создаваться не будет. Разумеется, ожидается, что в выборах примет участие действующий президент Владимир Путин, а кампания пройдет в форме «референдума о доверии». Цель — при любых оппонентах набрать как можно больше голосов при как можно более высокой явке. 

Хорошо, технологический контур кампании становится более-менее понятен. Параллельно идут утечки о возможной организации региональных референдумов для повышения явки, поиске решений, которые позволят людям голосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений, и так далее.

Но остается главный вопрос, без ответа на который, как мне кажется, обсуждение технологических сторон кампании выглядит странным.

Вопрос такой: «Зачем Владимир Путин должен идти на новый срок?»

Пока среди всех обсуждений не слышно ни одного значимого ответа на этот вопрос. Иногда мелькает философское «Завершить все дела, наладить ситуацию на международной арене и передать страну преемнику». Но и все.

И все-таки зачем? 

Зачем Путин шел на выборы в 2000 году — понятно: молодой преемник старого и постылого царя, который должен навести порядок. Зачем Путин баллотировался в 2004, тоже народу объяснили: в разгаре была борьба за «равноудаление» олигархов, еще не закончено построение вертикали власти. А страна почувствовала первый вкус нефтяных денег и была в большинстве своем рада голосовать за долгожданную стабильность, пусть даже в ущерб демократическим свободам. 

Потом — один срок Дмитрия Медведева, фактически закончившийся не в мае 2012 года, а в конце сентября 2011, когда на съезде «Единой России» Путин объявил, что намерен вернуться в президентское кресло. Выросшие дети стабильных лет тогда постили хэштэги «#поравалить». Потом случились массовые фальсификации на выборах 2011 года в Госдуму, и в крупных городах начались массовые митинги. 

Та президентская кампания Путина была построена на противопоставлении митингующего сытого меньшинства и «простых работяг» с того же Уралвагонзавода, готовых защитить своего президента. 

Далее наступили годы реакции, когда принимались поправки в законодательство о митингах, закон «Об иностранных агентах», «пакет Яровой» и т. п. Они перетекли в победный для Путина год присоединения Крыма, когда санкции казались чем-то небольшим и временным, а вновь обретенное международное величие — значительным и постоянным.

Последние годы Путин больше занят международной политикой. Ему на руку играет правый тренд западной политики, а избрание Трампа позволило окончательно демонизировать российского президента в международном сообществе. Кто бы мог представить, что на первой пресс-конференции избранный президент США в основном будет отвечать на вопросы про Россию и великих русских хакеров?

Но что дальше? Трамп избран президентом США, до которых лететь через всю Атлантику. Приехавшие в Европу беженцы не мчатся в Россию через шенгенскую границу. Сирия все-таки далеко.

Зато население нищает — недавно в Иваново судили пенсионерку, которая не смогла прожить на пенсию и украла банку тушенки и хлеб у соседей. По данным Росстата, треть россиян живут за чертой бедности. Богатые регионы все чаще высказываются против того, чтобы у них забирали все доходы в пользу регионов бедных и требуют больше самостоятельности. 

Население привыкло к отсутствию реальной конкуренции на выборах (за редкими исключениями вроде выборов мэра Екатеринбурга в 2013 году и выборов мэра Москвы в том же году). Люди не видят смысла идти на выборы, тем более что всем и так понятно: все равно победит Путин. Политические ток-шоу слились в один невнятный вопль. Увязание во внутренних проблемах, прежде всего экономических, происходит постепенно, и никакого пути выхода из них не предлагается. Механизмы обратной связи между властью и населением за редчайшими исключениями разрушены — протестующих против чего угодно сразу объявляют революционерами и агентами ЦРУ, даже если это протест против точечной застройки. Петербуржцев, выступивших против передачи Исаакиевского собора РПЦ, успели оскорбить последними словами и сравнить с воинствующими безбожниками, пока не выяснилось, что рейтинг городской власти Санкт-Петербурга на фоне скандала упал более чем на 20%.

Конечно, все это важно: референдумные и нереферендумные сценарии, электронная система голосования, ролики в соцсетях, работа с большими данными. Важно понять и то, чьим президентом на новом сроке хочет быть Путин. Президентом простых работяг? Хипстеров? Пенсионеров? Молодежи? Бизнес-элиты? Силовиков? Жителей крупных городов? Селян?

Но сначала нужно найти ясный ответ на главный вопрос: почему России необходим четвертый срок Владимира Путина? 

Источник - Информационное агентство "Znak"

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