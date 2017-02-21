В магазинах Екатеринбурга продаются леденцы в виде головы Путина
На прилавках магазинов Екатеринбурга появились леденцы на палочках в виде головы президента Владимира Путина. Президентские леденцы выпущены под маркой «Прям вылитый» и продаются под слоганом «Вкуси власть»
Фото: Znak.com
На прилавках магазинов Екатеринбурга появились леденцы на палочках в виде головы президента Владимира Путина.
Президентские леденцы выпущены под маркой «Прям вылитый» и продаются под слоганом «Вкуси власть».
Под маркой «Прям вылитый» продаются не только леденцы в виде головы Путина, но и головы экс-президента США Барака Обамы и королевы Великобритании Елизаветы, сообщает Znak.com.
Отметим, что российские предприниматели украшают портретом президента Владимира Путина шоколад, водку, футболки, кружки и другие товары.