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21 февраля 11:56

В магазинах Екатеринбурга продаются леденцы в виде головы Путина

На прилавках магазинов Екатеринбурга появились леденцы на палочках в виде головы президента Владимира Путина. Президентские леденцы выпущены под маркой «Прям вылитый» и продаются под слоганом «Вкуси власть»

Фото: Znak.com

На прилавках магазинов Екатеринбурга появились леденцы на палочках в виде головы президента Владимира Путина.

Президентские леденцы выпущены под маркой «Прям вылитый» и продаются под слоганом «Вкуси власть».

Под маркой «Прям вылитый» продаются не только леденцы в виде головы Путина, но и головы экс-президента США Барака Обамы и королевы Великобритании Елизаветы, сообщает Znak.com.

Отметим, что российские предприниматели украшают портретом президента Владимира Путина шоколад, водку, футболки, кружки и другие товары.

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