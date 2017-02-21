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21 февраля 09:13

В Кремле ищут способы повысить явку на последних для Путина выборах

Администрация президента обсуждает меры по повышению явки избирателей на президентских выборах 2018 года. Предполагается, что действующий президент Владимир Путин примет участие в выборах в последний раз

Фото: bnn-news.ru

Администрация президента обсуждает меры по повышению явки избирателей на президентских выборах 2018 года. Предполагается, что действующий президент Владимир Путин примет участие в выборах в последний раз, но победу он должен одержать с рекордным результатом, без нарушений и при высокой явке.

Для повышения явки в Кремле обсуждается вопрос об упрощении процедуры голосования по месту пребывания избирателей, а также увеличение числа избирательных участков в два раза. Что касается последней меры, то сейчас максимально возможное количество избирателей для одного УИК составляет 3000 человек. Кремлевские эксперты полагают, что их число можно было бы сократить до 1500, но увеличить число самих участков. Ранее о перегруженности избирательных участков говорила и глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Хотелось бы, чтобы явка была выше, чем на президентских выборах в 2012 году (65,3%), а в идеале - и чем в 2000 году (68,7%), потому что высокий результат Владимира Путина, полученный при низкой явке, - это плохо», - сообщил источник «Коммерсанта» в администрации президента.

В Кремле обсуждают не только повышение явки, но и то, как провести президентские выборы с наименьшими нарушениями избирательного законодательства. Это необходимо для того, чтобы оппозиция не поднимала вопрос о легитимности итогов президентских выборов.

Для борьбы с нарушениями в Кремле предлагают максимально укомплектовать избирательные участки видеокамерами и наблюдателями.

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