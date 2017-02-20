Москвичи на митинге против застройки потребовали отставки Марата Хуснуллина
В минувшее воскресенье в московском районе Северное Измайлово прошел митинг против точечной застройки. Акция протеста состоялась рядом со местом строительства высотных зданий, которые планируется возвести вместо детского сада
В минувшее воскресенье в московском районе Северное Измайлово прошел митинг против точечной застройки. Акция протеста состоялась рядом со местом строительства высотных зданий, которые планируется возвести вместо детского сада.
Организатор акции муниципальный депутат Дмитрий Барановский сообщил, что помимо местных жителей в акции протеста приняли участие член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и гости из Хорошево-Мневники, которые также борются с компанией «Инград».
Манифестанты потребовали от властей остановить незаконное строительство в обход проекта планировки квартала компанией ООО «Атиль Парковая» (учредитель ГК «Инград») высотного жилого комплекса на месте детского сада по адресу 11-я Парковая, 46. Местные жители считают, что строительство высоток нарушает нормы градостроительного законодательства и ущемляет права и интересы жителей квартала.
Измайловцы требуют высадить на месте срубленных на днях 504 деревьев новые растения.
Помимо этого москвичи потребовали отправить в отставку и привлечь к ответственности чиновников, которые согласовали строительство. В частности, горожане требуют уволить вице-мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина.
Стоит отметить, что на митинг в Северном Измайлово приглашали представителей московской мэрии, однако никто из чиновников на встречу с возмущенными гражданами не пришел.
«Им нечего сказать, аргументов у них в защиту своих действий нет, да и побаиваются они москвичей, - это очевидно», - отметил в беседе с «Новыми известиями» депутат Дмитрий Барановский.