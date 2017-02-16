Депутат-перебежчик Вороненков рассказал об истинной позиции соратников Путина по Крыму
Денис Вороненков, который получил гражданство Украины и выступил с критикой российских властей, рассказал, что некоторые кремлевские чиновники в 2014 году выступали против присоединения Крыма к РФ
Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Денис Вороненков, который получил гражданство Украины и выступил с критикой российских властей, рассказал, что некоторые кремлевские чиновники в 2014 году выступали против присоединения Крыма к РФ. Сам Вороненков ранее назвал присоединение полуострова «кражей у соседа».
По словам бывшего депутата, против присоединения Крыма, в частности, выступил советник главы государства Владислав Сурков. «Понимаете, власть пыталась всех замазать в этом дерьме. Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», - заявил Вороненков в беседе с корреспондентом портала Громадский.
Сам Вороненков назвал вступление Крыма в состав РФ «кражей у соседа». А в ответ на напоминание украинских журналистов о том, что в 2014 году он сам голосовал положительно по крымскому вопросу, экс-депутат заявил, что его карточкой проголосовали коллеги по фракции КПРФ.
Напомним, Денис Вороненков, который не переизбрался на новый депутатский срок, перебрался на Украину, где дал показания против бывшего президента страны Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
15 февраля стало известно, что Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в Москве.