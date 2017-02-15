Прозрение
Никакого восторга удивительные признания и метафоры бывшего депутата Вороненкова у меня не вызывают. Чего он раньше-то молчал? Его карточкой голосовали за присоединение Крыма – а он молчал. Или он сам голосовал своей карточкой, а нынче говорит, что этого не делал? Это же не сто лет назад было, чтоб наступила в человека столь радикальная перемена. Если ты понимаешь, что Крым воруют у братской Украины, так заяви об этом немедленно. В тот момент каждый депутатский голос против этого воровства был очень важен, но сколько таких голосов прозвучало? Голоса Вороненкова среди них не было.
Вот, кстати, супруга его, Мария Максакова, например, не голосовала за «закон подлецов», критиковала придумки Мизулиной по борьбе с геями, про Максакову мы слышали, пока Вороненков молчал. И молчал бы, скорее всего и дальше, и ни в какую Украину не уезжал бы, и гражданство ее не получал бы, и Януковича не называл бы государственным изменником, и Россию не сравнивал бы с гитлеровской Германией – ничего бы этого не было, если бы чекисты не начали на Вороненкова охоту.
Насколько прав Денис Вороненков, когда говорит, что его преследуют за борьбу с настоящими коррупционерами, я не знаю. Может, все так и есть. Но получается, что он решил говорить всю правду про Путина и его политику только после того, как его личное благополучие оказалось разрушено. Выходит, что он все великолепно понимал, но молчал до тех пор, пока это было выгодно. И перестал молчать, когда выгоднее стало говорить вслух и как можно громче.
Ну, и что же, неужели Денис Вороненков – это уникум? Неужели десяткам других депутатов и просто деятелей путинского призыва нечего сказать? Неужели они и про Крым и про все остальное думают то, что говорят сейчас прилюдно? Я полагаю, что большинство все прекрасно знает и понимает. И ничего не стоит за их нынешним поведением, кроме шкурного расчета. Надо делать карьеру, надо обогащаться, а для этого им нужно или врать или, в крайнем случае, просто молчать. И никуда не лезть, чтобы не возбуждать ФСБ, как Вороненков. Отсидеться по-тихому надеются. А вдруг не получится? Богатств в стране все меньше и в какой-то момент их начинают вырывать не только у врагов, но и у своих. Тысячи бизнесменов сидят по липовым делам просто потому, что кому-то очень понадобился их бизнес. С депутатами и министрами неизбежно будет происходить то же самое. Но тогда причитать будет уже поздновато. И хорошо, если удастся смыться, как Вороненкову на Украину. А если нет?
Но самое веселое произойдет, если по какой-то причине вдруг власть поменяется. И тогда все эти патриоты и радетели за Отечество кинутся толпами в другую сторону и перекрасятся хоть в либералов, хоть в кого. Как в Перестройку внезапно главными демократами оказались бывшие секретари райкомов и обкомов. Потому что всей этой породе не важно, как называется власть и за что она выступает. Главное им самим оставаться частью власти под любыми знаменами и лозунгами.
Источник - Эхо Москвы