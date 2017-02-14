Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о своем уходе в отставку
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев во вторник, 14 февраля, объявил о досрочном сложении своих полномочий. Губернатор заявил, что уходит в отставку по собственному желанию
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев во вторник, 14 февраля, объявил о досрочном сложении своих полномочий. Губернатор заявил, что уходит в отставку по собственному желанию.
«Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок. Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В.В. Путин», - заявил рязанский глава, слова которого приводит ТАСС.
Олег Ковалев назвал себя одним из самых возрастных губернаторов в России и отметил, что смена руководителя Рязанской области – правильное решение.
Ранее сообщалось, что временным исполняющим обязанности главы Рязанской области может быть назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.
Напомним, в феврале текущего года свои посты досрочно покинули губернаторы Пермского края, Новгородской области и глава Бурятии.