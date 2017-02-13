В России введут уголовную ответственность за оскорбление президента
Депутаты Госдумы в будущем могут принять закон о защите чести и достоинства президента России. Согласно этому закону, за оскорбление первого лица будет введена уголовная ответственность
Депутаты Госдумы в будущем могут принять закон о защите чести и достоинства президента России. Согласно этому закону, за оскорбление первого лица будет введена уголовная ответственность.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал данную инициативу и отметил, что в США в 2015 году за негативные высказывания в адрес президента «человека четыре получили серьезные сроки».
Вячеслав Володин на встрече со студентами университета «Иннополис» на соответствующий вопрос ответил, что в России необходимо принять закон об ответственности за оскорбление главы государства.
По мнению спикера Госдумы институт президентства необходимо защитить в условиях «ощущаемого в прессе информационного наката».
«Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован», - добавил Володин, слова которого приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по данному вопросу.