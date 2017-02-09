У бездорожья то же есть имя
В ответ на несдержанное краснодарским губернатором обещание построить дорогу жители кубанского поселка назвали одну из улиц его именем
«Кино и немцы»
Ролик, запущенный в сеть жителями поселка Таманского Темрюкского района Кубани сам бы по себе никакой сенсационной подоплеки не имел - сюжетов про российское бездорожье тысячи. И в этом «самиздатовском» видеоматериале все то же самое – грязная разбитая дорога, пробраться по которой можно лишь, когда под ногами подмерзнет.
И даже то, что в «кино» главе региона припоминают его предвыборные лозунги, когда-то красовавшиеся на плакатах. Например, такой: «Разбиты дороги? Выбирай власть, которая работает», тоже никого в ступор не вводят. Разбитые дороги – фактор чисто человеческий, за бездорожье всегда кто-то в ответе. Просто этого «кто-то» порой нелегко отыскать… Другое дело, что жители поселка провели импровизированный референдум за переименование улицы в улицу губернатора Кондратьева. Конечно, официально никто ничего не переименует – но такое оригинальное предложение достойно, как минимум, внимания. А почему бы подобное начинание не подхватить повсеместно? У нас столько минусов по всем направлениям, что табличками с именами малых, средних и больших чиновников наши улицы будут пестреть, как городские столбы во время предвыборных расклеек. Смотришь – и стало бы это стимулов для чиновника вынуть свою «пятую точку» из мягкого кресла и пойти на «землю» поработать, что-то реально сделать – кому охота, чтобы твоим именем называлась самая грязная улица, самый раздолбанный переулок, самый захламленный район, самый нищий город…
Есть проблема, которой… нет
Что интересно, губернатор Вениамин Кондратьев к ролику и сатире в свой адрес отнесся спокойно, а в своем Твиттере ответил совсем даже буднично: «Увидел. Поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил».
Разобрались быстро, ответили неожиданно – асфальтирование «улицы Кондратьева» пока не будет. Выходит, даже такая оригинальная видео-критика не заставляет чиновника и ухом повести? Да нет, все намного прозаичней - как пояснил глава Новотаманского сельского поселения Вячеслав Лаврентьев, сегодня длина той самой улицы Каминского-Кондртаьева составляет порядка 800 метров. Около 520 их них заасфальтированы, остальные 280 метров засыпаны песчано-гравийной смесью. Вдоль этих нескольких сотен метров выделено порядка 15 земельных участков, на которых пока возведено лишь шесть домовладений. В связи с тем, что работы продолжаются и, по дороге постоянно ходит большегрузный груженый транспорт, асфальтировать участок сейчас нецелесообразно. В противном случае, после застройки всей территории дорогу придется ремонтировать снова.
А ведь среди прочей головной боли районного руководства есть проблемные дороги, ведущие к больницам, школам, детсадам. Такие объекты, естественно, в приоритете. Но на 2017 год район отправил в область заявку на 30 миллионов рублей под благоустройство своих дорог и если получит их в этом объеме, возможно, перепадет и «губернаторской» улице.
В общем, если с этой улицей в шесть домов все более или менее ясно, сама по себе проблема «убитых» дорог, чем дальше, тем острее. И Краснодарский край тому не исключение - обочины, которые находятся часто в критическом состоянии, отсутствие на трассах разметок и ограждений, низкокачественное покрытие автомобильных дорог, знаки, установка которых зачастую происходит неправильно – одни из причин того, что край вошел в тройку самых аварийных регионов страны. Вряд ли призовое место в таком «соревновании» может порадовать областных лидеров – хотя в прошлом году краю на строительство и ремонт дорог выделялся миллиард с лишним рублей. На реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в году текущем запланировано примерно столько же. Понятно – край немаленький, но и суммы, согласитесь, не шуточные. Что-то ж на них можно сделать? Разве не во что вложить такие средства?
Есть куда!
Да полно таких объектов – пусть даже к дорогам и не имеющие отношения. Просто «расщемление» средств (федеральных ли, региональных ли) в разных сферах, по сути, происходит одинаково. К чему это я, спросите? Ну, вот, к примеру, если в 16-м году краю выделяли миллиард с небольшим, значит, означенная сумма была согласована на разных уровнях и ее должно было хватить хотя бы на решение самых больных вопросов. Не хватило. Почему? Не будем никого ни в чем голословно обвинять – просто приведем пример из другой сферы. На строительство перинатального центра в Сочи в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011−2016 годы» был выделен 1,6 миллиарда рублей. Казалось бы строительство такого проекта всероссийской значимости – какой там шаг влево или вправо? Однако… Задним умом выясняется, что банк, через который проводились деньги, был обанкрочен и лишен лицензии, что компания, выигравшая конкурс на стройку, тоже позже записалась в банкроты, что замглавы региона Юрий Гриценко, якобы, мог быть в курсе ситуации, но ничего не предпринял или… просто так надо было? И до сих пор в этом деле черт ногу сломит – а пытающиеся докопаться до истины следователи в начале февраля в какой уже раз пришли в краевую администрацию с обысками и допросами.
Так вот, к чему я - есть на Кубани еще один несчастливый объект – может быть, не столь масштабный и общероссийский, но так же загадочно не достроенный в срок и со временем превратившийся в умирающий долгострой. В небольшом кубанском городке Апшеронске в 2011 году начали строить спортивный комплекс как для местных ребятишек. Рак на горе уже свистнул – а стройка… Да какая там стройка? Здание потихоньку превращается в руины, хотя каких только клятв здесь не слышали… В августе 2015 года министр строительства и дорожного хозяйства края Валерий Жуков ;клялся и божился, что объект сдадут в ноябре того же года. В феврале 2016 года Кондратьев поручал достроить комплекс до 1 сентября, однако строительство так и не завершили. А недавно местный районный «голова» Андрей Кравченко при визите губернатора к себе в район решил показать начальнику проблему лицом. Вернее, ковром. Когда Кондратьев приехал глянуть на долгострой, к нему по снежному насту вела красная ковровая дорожка… То ли, по мнению районного начальника такое лизоблюдство должно было немного задобрить губернатора, то ли это просто был жест отчаяния: на ковер деньги есть, на стройку нет. Хотите казните, хотите милуйте.
Миловать не стали – уже по привычке, не через пресс-службу, а через твиттер губернатор дал «дрозда» слишком радушному апшеронскому хозяину: «Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается. С 2014 г. купол падал несколько раз. Дети, которые мечтали заниматься в этом спорткомплексе, уже выросли! А его все никак не отремонтируют». Это был очень прозрачный намек и, апшеронский «голова» его понял – написал по собственному и, губернаторскую подпись под ним получил тут же.
А ведь стройка стала в 2012 из-за банкротства подрядчика (и снова банкротство после получения государственных денег – увод средств таким образом грозит быть поставленным на поток), когда объект был завершен почти на 90%. Чуть-чуть не хватило.
А на строительство этого универсального спорткомплекса в Апшеронске, кстати, из бюджета выделяли около 150 миллионов рублей. Но нового подрядчика нашли лишь в 2016-м, когда здание прилично обветшало, и непонятно было даже – то ли тут тупо достраивать недостроенное, то ли латать разваленное (одни время от времени падающие купола чего стоят). В общем, воз и поныне там.
Что интересно, многие кубанцы да и жители других регионов (ведущий Ургант в одной из своих программ сказал, что «Зенит-арену» еще дольше строят, но там никого не уволили, обсуждая в соцсетях сюжеты с улицей губернатора и красной дорожкой выделяли именно второй сюжет и даже жалели бывшего главу Апшеронского района, сделав чуть ли не героем – мол, ценой увольнения привлек «высшие силы» к местной проблеме. А ведь уволенный Андрей Кравченко был неплохим руководителем - согласно разным статистическим данным за его семилетнее правление муниципалитет серьезно поднялся в общекраевом рейтинге по темпам роста социально-экономических показателей; здесь снизилась недоимка консолидированного бюджета территории, увеличилась рентабельность предприятий – и это несмотря на отсутствие здесь туристических зон, развитых производств и мощных аграрных структур.
Зато теперь, раз Кондратьев в своем недовольстве «попросил» районного чиновника «де-факто» за спортивный недострой - и новый назначенец вынужден будет из кожи вон лезть, чтобы достроить спортивный комплекс, и сам губернатор, вроде как взявший объект на «карандаш» какие-то ходы должен предложить. Иначе… быть на Кубани еще и спорткомплексу имени господина Кондратьева.