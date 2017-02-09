В Петербурге депутатам запретили проводить встречи с народом без разрешения властей
Петербургский депутат от «Единой России» Александр Тетердинко отметил, что народные избранники могут встречаться с избирателями в своих приемных или «с бабушками во дворе»
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга большинством голосов одобрило инициативу о приравнивании встреч избирателей с депутатами к митингам. Таким образом, теперь проведение встреч с депутатами необходимо будет согласовывать с властями. Ранее аналогичный законопроект приняли московские депутаты. Кроме того, Госдума планирует распространить данную практику на всю страну.
Законопроект о приравнивании встреч депутатов с избирателями поддержали 38 парламентариев. 11 человек проголосовали против.
Петербургский депутат от «Единой России» Александр Тетердинко отметил, что народные избранники могут встречаться с избирателями в своих приемных или «с бабушками во дворе». Однако такие мероприятия, как, например, акция на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в собственность церкви, должны быть согласованы с властями, сообщает «Интерфакс».
Напомним, законопроект о согласовании с властями встреч депутатов с избирателями первым были принят в Москве. Столичные власти таким образом отреагировали на акции протеста против платных парковок, которые проводились в формате встреч с депутатами.
В скором будущем встречи с депутатами могут приравнять к митингам на федеральном уровне. Такой законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы. При этом многие депутаты федерального уровня высказались против ужесточения правил проведения массовых акций. Народные избранники отметили, что данный закон будет противоречить их деятельности.