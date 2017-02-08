Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Заявление от депутата о признании его банкротом поступило в Арбитражный суд Архангельской области. Суд дал депутату Палкину месяц на то, чтобы направить копию заявления своему кредитору – ПАО «МРСК Северо-Запад»
Депутат Госдумы Андрей Палкин от «Единой России», который по уровню доходов оказался самым богатым парламентарием, подал заявление о признании его банкротом. Пока его заявление оставлено без движения, так как депутат не уведомил о нем кредиторов.
Заявление от депутата о признании его банкротом поступило в Арбитражный суд Архангельской области. Суд дал депутату Палкину месяц на то, чтобы направить копию заявления своему кредитору – ПАО «МРСК Северо-Запад».
В беседе с РБК депутат рассказал, что распродал свое имущество на 1,5 млрд рублей, после чего ему нужно было уплатить налоги. Однако прибыль от продажи он еще не получил, так как люди покупали у него квартиры с рассрочкой платежа на 15 лет.
В связи с неуплатой налога судебные приставы наложили арест на его имущество и незавершенные сделки.
«Только с момента написания заявления на банкротство эта вакханалия по аресту имущества и по судебным искам против меня прекращается», - пояснил депутат.
Согласно декларации Андрея Палкина за 2015 год, его доход составил почти 1,5 млрд рублей. Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, ему также принадлежат более 200 транспортных средств.