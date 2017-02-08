Награда для «героя»
За какие заслуги недавно был награжден медалью Столыпина богатейший кремлевский «постоялец» Игорь Шувалов и заслужил ли сам рефоматор-экспериментатор Петр Столыпин называться «человеком-медалью»?
Под гром фанфар
«За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П.А. I степени первого заместителя председателя правительства РФ Шувалова Игоря Ивановича», - говорится в распоряжении премьер-министра Медведева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
3 февраля этого года премьер лично повесил медальку своему заму на лацкан пиджака, пожал руку и поздравил с… юбилеем. Ну, это, если какой иностранец не знает, наша русская привычка при любом строе – награждать заслуживших награду и не совсем заслуживших, но обязательно к дате. Шувалову вручили к его пятидесятилетию. Вручили не первому – учрежденная в 2008 году медаль Столыпина 1 степени до Шувалова нашла лацканы пиджаков и блуз уже двух с половиной десятков человек, большинство из которых люди широко известные, как говорится, на слуху у всех - Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Шохин, Алексей Улюкаев… Другое дело, что широко известным можно стать по разным причинам – и далеко не все из них годятся для госнаграды. Даже наоборот. Но о том чуть ниже. Пока речь о нынешнем то ли лауреате, то ли юбиляре… Из какого «огня» идет «дым» его известности?
Заслуженно богатый
Медаль П. А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности. Медалью награждаются, как правило, государственные служащие и другие граждане России, внесшие большой вклад в решение указанных задач. Это выписка из положения о медали. В ней все четко прописано – какие задачи, как решались. Смотрим, какие задачи и как их решал Игорь Шувалов – ныне зам. Председателя правительства РФ. Но ведь председателями не рождаются…
Идем сверху вниз. До зама Медведева он помощник Путина, до 2000-го руководитель фонда федерального имущества, до 98-го зам. Министра Мингосимущества. В общем, где не посидел – везде имущество. Да и собственного имущества у господина Шувалова будь здоров.
Примерный семьянин Игорь Шувалов, один из самых богатых российских политиков, о котором сложилась репутация как о самом коррумпированном чиновнике из правительства, часто становится фигурантом крупных скандалов. Считается, что основные интересы Игоря Шувалова лежат за пределами России. В конце 2011 года американская Комиссия ценных бумаг выложила в открытый доступ сведения о приобретении Шуваловым активов на сумму более $300 миллионов на территории США. Через пару месяцев так же скандально известный Алексей Навальный выложил в открытый доступ документы, согласно которым семья Шувалова заработала миллионы долларов на акциях «Газпрома» и «Сибнефти», причем деньги перечислялись Шувалову через счета, номинально принадлежащие олигархам Абрамовичу и Усманову, с которыми будущий зам. Медведева сблизился еще в годы его работы в юридическо-консультационном центре «АЛМ-консалтинг». Год спустя Борис Немцов уличил Шувалова в задолженности по уплате транспортного налога в размере 300 тысяч рублей. Позже выяснилось, что все долги политика были погашены, просто сайт Федеральной налоговой службы из-за своей специфики отражал поступившие суммы с задержкой. Но до того долг все-таки был.
В 2016 году жену Шувалова уличили в использовании на постоянной основе не задекларированного за их семьей частного самолета стоимостью $50 миллионов. Выяснилось, что самолет использовали для транспортировки собак на международные выставки, причем сумма, потраченная на джет-перелеты, составила, по подсчетам Фонда по борьбе с коррупцией, около 40 миллионов рублей за год. Летом того же года Алексей Навальный заявил, что Шувалов строит «царь-квартиру» в элитном многоэтажном доме на Котельнической набережной, скупив 10 квартир на 14-м этаже высотки, общую стоимость которых блогер оценил в 600 миллионов рублей. Управляющий Шувалова ответил, что квартиры могли быть «приобретены как часть инвестиционной стратегии по управлению активами» и добавил, что с имущественными декларациями у Шувалова и его семьи все в порядке. Все в порядке у Шувалова и его семьи и в смысле доходов. По крайней мере, в рейтинге официальных кремлевских лиц он номер один – с личным доходом под сотню миллионов рублей, недвижимостью на Родине и за рубежом, серьезными зарубежными активами, элитным автопарком...
Что интересно, постоянно становясь объектом разбирательств Фонда борьбы с коррупцией и на фоне утвержденного в 2012 году Дмитрием Медведевым Национального плана противодействия коррупции, согласно которому ужесточался контроль над расходами госслужащих, в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи Шувалов открыто посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране и отметил, что в свою президентскую бытность Дмитрий Медведев привлек к коррупции слишком много внимания. Одного этого услышать от высокопоставленного госслужащего, работающего в стране, где проблема нечестных чиновников остра, было бы достаточным для позорного увольнения. У нас награждают медалью. Премьер Медведев, в свое время заострявший коррупционный вопрос, награждает самого богатого и одного из самых скандальных замов, предлагавшего слишком часто о взятках не говорить. Может, просто господин Шувалов хотел показать, что коррупцию в нашей стране все равно не победить – так зачем зря воздух сотрясать. Пусть себе берут…
Да и обиды шуваловские на коррупцию в свой адрес почти детские – ну как можно не говорить о государственном чиновнике что-то помимо того, что он, к примеру, просто хороший человек, если его доходы в миллионах, его российские и зарубежные «квадратные метры» в тысячах, свой самолет, «ролс» и т.д. и т.п.?
Шувалова часто называют гибким либералом – другими словами, «умом, который и «вашим и нашим», а сам в любом случае в накладе не остается. Еще о нем говорят, как о главном кремлевском лоббисте различных финансовых структур – что и понятно, ведь вся деятельность Шувалова и в частном бизнесе и в кремлевском связана с деньгами. Другими словами Шувалов – это, прежде всего, «зарабатыватель денег», каким-то образом умеющий находить время для выполнения поставленных перед ним государственных задач. Видимо, за то и награда. Есть такая крылатая фраза: «Про других не забывать и себя не обидеть»… А вот другая: «Себя не обидеть и про страну не забыть» - это про отдельных лауреатов медали Столыпина. Про кого? Пусть каждый из них посмотрит в зеркало…
Еще те «награжденцы»
Кстати, о них. На конец января 2017-го награжденных столыпинской медалью числилось 74 человека – 26-ти вручили 1-ю степень, еще 48-ми – 2-ю. Всех перебирать не станем, статья не резиновая – остановимся на «особо заслуженных».
Николай Рыжков (приказ о награждении 26 сентября 2014 года). Еще с конца 80-х занимался «оздоровлением» экономики страны, засвечен в скандалах с лоббированием кооператива «АНТ», едва не вывезшим за границу танки, и обвинением в экономическом разрушении страны, доведшим и его самого и страну до инфаркта. Позже подвизался где-то в «закулисье», но примерив на себя несколько новых ролей, в том числе, должность члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, «столыпина» на лацкан получил. По большому счету – за «политическое долгожительство».
Владимир Якунин (24 августа 2015 года). С его уходом с поста главы РЖД вдруг вскрылось, что российская железнодорожная отрасль находится в крайне плачевном состоянии. И хотя не совсем правильно винить во всех грехах одного лишь Якунина – слишком много до него было развалено – но ведь и при нем особого просвета не наблюдалось. Зато шума о доходах его и членов его семьи – сколько угодно. Но наградили господина Якунина не за отсутствие заслуг перед РЖД, а очень хитро – как действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса. Вот и пойми – что за этим кроется. Но советнику 1 класса и медалька 1 степени – 2-й как-то не в… рифму.
Евгений Муров (18 ноября 2015 года). Какие задачи социально-экономического развития страны мог решать директор ФСО, кроме охраны первых лиц государства? Если только очень хорошо охранял. Уволен тихо, вроде как по достижении пенсионного возраста – но после шумного скандала с четырьмя элитными столичными квартирами его супруги, в миру скромной пенсионерки, типа тех, что в тихих московских двориках на лавочках сидят.
Герман Греф (8 февраля 2009 года). Свою медаль начальник Сбербанка получил, видимо, за спасение бизнеса своего брата Евгения и его местного политического кредо в Омской области, в тяжкий для страны 2008-й кредитовавший тому полмиллиарда рублей. Другие родственники тоже нет-нет да и мелькали рядом со «сбером», совсем им даже не обиженные. Да и сам Греф, фигурант как минимум трех уголовных дел, на очередной срок главы Сбербанка переизбирался с пакетом акций на сумму, превышающую 47 миллиардов рублей. Так когда-нибудь «Сбербанк» тихим сапом превратится в «Грефбанк». Наверное, за вклад в благополучие собственной семьи и всех родственников он и получил своего Столыпина, 2-й, правда, степени. Может, не всех родственников подтянул?
Алексей Улюкаев (22 марта 2016 года). Ну, здесь вообще можно обойтись без комментариев. Взятку в 2 миллиона долларов в карман не спрячешь – в отличие от медали. Но есть официальный протокол награждения – и в нем присутствует Улюкаев, «решатель» стратегических социально-экономических задач и многолетний добросовестный труженик…
Интересно, кто из стратегов и тружеников следующий в очередь за медалью Столыпина? Кстати, о нем.
«Спаситель» Столыпин
В его честь немало хвалебных од спето – реформатор, в поте лица и исключительно во благо России… Но что есть его реформы, кто есть он сам и не его ли невольно копируют нынешние «спасители» страны? Столыпин, зациклившийся на своей аграрной реформе, посылал крестьян обустраивать хозяйства в Сибирь – а в итоге тысячи потенциальных «кулаков» стали бомжами, готовыми за копейку вкалывать на тех, кто выжил и превратился в крупных хозяйственников. Что мы видим сейчас – мелкие фермеры разоряются, теснимые крупными корпорациями, получающими федеральные транши и самые высокие протекции.
Это сейчас в силу санкций мы отходим от западных догм – но давно ли им в рот не смотрим? А Столыпин в аграрной реформе являлся ярко выраженным носителем западного фермерского пути, с которого, по сути, наши правители в девяностых, да и в двухтысячных и начинали, закупая за рубежом дорогущих коров в то время, когда наши фермеры не знали, куда сбыть свое молоко.
По своей сути Столыпин был не реформатор – он являлся экспериментатором, причем довольно рисковым, если начинал нянчиться со своим аграрным детищем в стране, которую умом не понять, да еще с сильнейшим сопротивлением, как с низов, так и из своего окружения. Чем реформа могла закончиться, кроме провала? Но ничего, попробуем. Кто-то же выживет – с тем и будем дальше работать. Полная аналогия с лихими девяностыми.
А чего стоит его отрицание принципа «семейной собственности», когда глава семьи, вложившись в рисковое мероприятие, мог спустить с молотка все деньги и имущество, без согласия ближайших родственников. Или просто продать, оставив семью без всего. По этому принципу сегодня муж-пьяница или жена-стерва, на которых записана жилплощадь, могли бы продать ее без письменного согласия своей второй половины.
Реформа Столыпина предполагала возникновение класса зажиточных фермеров, как одной из опор государства – но при этом сам реформатор стоял на позиции уничтожения «бесперспективных» деревень, в которых бы этим хозяйствам и развиваться. Знакомо – не правда ли? Та же реформа 90-х под громким названием «Фермер накормит Россию» - один в один продолжение столыпинских начинаний. Да «великий реформатор» тех лет Егор Гайдар даже и не скрывал, что Столыпин чуть ли не его идеал экономиста. Только не накормили фермеры страну – и не потому, что не смогли. Не дали. Многим не позволили даже просто выжить. И тогда и сейчас реформы заканчивались одинаково: богатые становились еще богаче, бедные еще бедней.
Столыпин – выходец из богатой семьи, в чиновничью бытность не корчивший из себя аскета, живший с семьей в шикарной квартире, и ни в чем себе не отказывающий. Очередной чиновник-назначенец на роль спасителя России, у которого ни… не вышло, кроме как вписать свое имя в историю, но при жизни регулярно получавший награды из рук царя-батюшки. Наблюдается некая параллель с нашим сегодняшним героем от 3 февраля этого года – не находите?
Зачем мне орден, я согласен на медаль
Что можно сказать - человек, именем которого названа награда, и медалисты друг друга стоят. Не про всех, конечно, речь – награждают и действительно достойных людей. Но вопрос даже не в том, что медаль за «За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд» названа в честь, как минимум, очень спорного реформатора и, как сейчас говорят, весьма скандального чиновника. Вопрос в другом - зачем вообще чиновнику медаль?
Во времена СССР, когда материальные блага стояли на десятом месте (официально, по крайней мере) медаль или орден являлись для человека (любого – о ткачихи Ивановской швейной фабрики до министра) действительно настоящим стимулом к ударному труду. Сегодня, когда мы живем в стране, пусть и весьма своеобразного, но все-таки капитализма, когда меркантильный интерес превыше всего и даже скрывать это уже не принято, к чему господам Шувалову и К портить лацкан своего дорогущего пиджака лишней дыркой? Ради пиара? Курам на смех такой пиар. Ради закрепления дружбы с «самим» и его «лучшим другом»? Улюкаев тоже во многие кабинеты дверь ногой открывал… Ради личных амбиций? Все амбиции господина Шувалова черным по белому в его декларации о доходах… Что касается стимула взять на себя тяжкую чиновничью ношу, это тоже ни для кого никакой не секрет – вести личный бизнес в России легче всего при выполнении «стратегических государственных задач». Проще говоря, имеешь в руках властные рычаги – бизнес попрет. Глядишь, что-нибудь и для страны сделаешь ненароком…