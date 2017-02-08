Меню
Политика
Загадочные фотографии президента Путина
правительство
Павел Дмитриев
08 февраля 12:11

Награда для «героя»

За какие заслуги недавно был награжден медалью Столыпина богатейший кремлевский «постоялец» Игорь Шувалов и заслужил ли сам рефоматор-экспериментатор Петр Столыпин называться «человеком-медалью»?

Под гром фанфар

«За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П.А. I степени первого заместителя председателя правительства РФ Шувалова Игоря Ивановича», - говорится в распоряжении премьер-министра Медведева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

3 февраля этого года премьер лично повесил медальку своему заму на лацкан пиджака, пожал руку и поздравил с… юбилеем. Ну, это, если какой иностранец не знает, наша русская привычка при любом строе – награждать заслуживших награду и не совсем заслуживших, но обязательно к дате. Шувалову вручили к его пятидесятилетию. Вручили не первому – учрежденная в 2008 году медаль Столыпина 1 степени до Шувалова нашла лацканы пиджаков и блуз уже двух с половиной десятков человек, большинство из которых люди широко известные, как говорится, на слуху у всех - Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Шохин, Алексей Улюкаев… Другое дело, что широко известным можно стать по разным причинам – и далеко не все из них годятся для госнаграды. Даже наоборот. Но о том чуть ниже. Пока речь о нынешнем то ли лауреате, то ли юбиляре… Из какого «огня» идет «дым» его известности?

Заслуженно богатый

Медаль П. А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности. Медалью награждаются, как правило, государственные служащие и другие граждане России, внесшие большой вклад в решение указанных задач. Это выписка из положения о медали. В ней все четко прописано – какие задачи, как решались. Смотрим, какие задачи и как их решал Игорь Шувалов – ныне зам. Председателя правительства РФ. Но ведь председателями не рождаются…

Идем сверху вниз. До зама Медведева он помощник Путина, до 2000-го руководитель фонда федерального имущества, до 98-го зам. Министра Мингосимущества. В общем, где не посидел – везде имущество. Да и собственного имущества у господина Шувалова будь здоров.

Примерный семьянин Игорь Шувалов, один из самых богатых российских политиков, о котором сложилась репутация как о самом коррумпированном чиновнике из правительства, часто становится фигурантом крупных скандалов. Считается, что основные интересы Игоря Шувалова лежат за пределами России. В конце 2011 года американская Комиссия ценных бумаг выложила в открытый доступ сведения о приобретении Шуваловым активов на сумму более $300 миллионов на территории США. Через пару месяцев так же скандально известный Алексей Навальный выложил в открытый доступ документы, согласно которым семья Шувалова заработала миллионы долларов на акциях «Газпрома» и «Сибнефти», причем деньги перечислялись Шувалову через счета, номинально принадлежащие олигархам Абрамовичу и Усманову, с которыми будущий зам. Медведева сблизился еще в годы его работы в юридическо-консультационном центре «АЛМ-консалтинг». Год спустя Борис Немцов уличил Шувалова в задолженности по уплате транспортного налога в размере 300 тысяч рублей. Позже выяснилось, что все долги политика были погашены, просто сайт Федеральной налоговой службы из-за своей специфики отражал поступившие суммы с задержкой. Но до того долг все-таки был.

В 2016 году жену Шувалова уличили в использовании на постоянной основе не задекларированного за их семьей частного самолета стоимостью $50 миллионов. Выяснилось, что самолет использовали для транспортировки собак на международные выставки, причем сумма, потраченная на джет-перелеты, составила, по подсчетам Фонда по борьбе с коррупцией, около 40 миллионов рублей за год. Летом того же года Алексей Навальный заявил, что Шувалов строит «царь-квартиру» в элитном многоэтажном доме на Котельнической набережной, скупив 10 квартир на 14-м этаже высотки, общую стоимость которых блогер оценил в 600 миллионов рублей. Управляющий Шувалова ответил, что квартиры могли быть «приобретены как часть инвестиционной стратегии по управлению активами» и добавил, что с имущественными декларациями у Шувалова и его семьи все в порядке. Все в порядке у Шувалова и его семьи и в смысле доходов. По крайней мере, в рейтинге официальных кремлевских лиц он номер один – с личным доходом под сотню миллионов рублей, недвижимостью на Родине и за рубежом, серьезными зарубежными активами, элитным автопарком...

Что интересно, постоянно становясь объектом разбирательств Фонда борьбы с коррупцией и на фоне утвержденного в 2012 году Дмитрием Медведевым Национального плана противодействия коррупции, согласно которому ужесточался контроль над расходами госслужащих, в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи Шувалов открыто посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране и отметил, что в свою президентскую бытность Дмитрий Медведев привлек к коррупции слишком много внимания. Одного этого услышать от высокопоставленного госслужащего, работающего в стране, где проблема нечестных чиновников остра, было бы достаточным для позорного увольнения. У нас награждают медалью. Премьер Медведев, в свое время заострявший коррупционный вопрос, награждает самого богатого и одного из самых скандальных замов, предлагавшего слишком часто о взятках не говорить. Может, просто господин Шувалов хотел показать, что коррупцию в нашей стране все равно не победить – так зачем зря воздух сотрясать. Пусть себе берут…

Да и обиды шуваловские на коррупцию в свой адрес почти детские – ну как можно не говорить о государственном чиновнике что-то помимо того, что он, к примеру, просто хороший человек, если его доходы в миллионах, его российские и зарубежные «квадратные метры» в тысячах, свой самолет, «ролс» и т.д. и т.п.?

Шувалова часто называют гибким либералом – другими словами, «умом, который и «вашим и нашим», а сам в любом случае в накладе не остается. Еще о нем говорят, как о главном кремлевском лоббисте различных финансовых структур – что и понятно, ведь вся деятельность Шувалова и в частном бизнесе и в кремлевском связана с деньгами. Другими словами Шувалов – это, прежде всего, «зарабатыватель денег», каким-то образом умеющий находить время для выполнения поставленных перед ним государственных задач. Видимо, за то и награда. Есть такая крылатая фраза: «Про других не забывать и себя не обидеть»… А вот другая: «Себя не обидеть и про страну не забыть» - это про отдельных лауреатов медали Столыпина. Про кого? Пусть каждый из них посмотрит в зеркало…

Еще те «награжденцы»

Кстати, о них. На конец января 2017-го награжденных столыпинской медалью числилось 74 человека – 26-ти вручили 1-ю степень, еще 48-ми – 2-ю. Всех перебирать не станем, статья не резиновая – остановимся на «особо заслуженных».

Николай Рыжков (приказ о награждении 26 сентября 2014 года). Еще с конца 80-х занимался «оздоровлением» экономики страны, засвечен в скандалах с лоббированием кооператива «АНТ», едва не вывезшим за границу танки, и обвинением в экономическом разрушении страны, доведшим и его самого и страну до инфаркта. Позже подвизался где-то в «закулисье», но примерив на себя несколько новых ролей, в том числе, должность члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, «столыпина» на лацкан получил. По большому счету – за «политическое долгожительство».

Владимир Якунин (24 августа 2015 года). С его уходом с поста главы РЖД вдруг вскрылось, что российская железнодорожная отрасль находится в крайне плачевном состоянии. И хотя не совсем правильно винить во всех грехах одного лишь Якунина – слишком много до него было развалено – но ведь и при нем особого просвета не наблюдалось. Зато шума о доходах его и членов его семьи – сколько угодно. Но наградили господина Якунина не за отсутствие заслуг перед РЖД, а очень хитро – как действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса. Вот и пойми – что за этим кроется. Но советнику 1 класса и медалька 1 степени – 2-й как-то не в… рифму.

Евгений Муров (18 ноября 2015 года). Какие задачи социально-экономического развития страны мог решать директор ФСО, кроме охраны первых лиц государства? Если только очень хорошо охранял. Уволен тихо, вроде как по достижении пенсионного возраста – но после шумного скандала с четырьмя элитными столичными квартирами его супруги, в миру скромной пенсионерки, типа тех, что в тихих московских двориках на лавочках сидят.

Герман Греф (8 февраля 2009 года). Свою медаль начальник Сбербанка получил, видимо, за спасение бизнеса своего брата Евгения и его местного политического кредо в Омской области, в тяжкий для страны 2008-й кредитовавший тому полмиллиарда рублей. Другие родственники тоже нет-нет да и мелькали рядом со «сбером», совсем им даже не обиженные. Да и сам Греф, фигурант как минимум трех уголовных дел, на очередной срок главы Сбербанка переизбирался с пакетом акций на сумму, превышающую 47 миллиардов рублей. Так когда-нибудь «Сбербанк»  тихим сапом превратится в «Грефбанк». Наверное, за вклад в благополучие собственной семьи и всех родственников он и получил своего Столыпина, 2-й, правда, степени. Может, не всех родственников подтянул?

Алексей Улюкаев (22 марта 2016 года). Ну, здесь вообще можно обойтись без комментариев. Взятку в 2 миллиона долларов в карман не спрячешь – в отличие от медали. Но есть официальный протокол награждения – и  в нем присутствует Улюкаев, «решатель» стратегических социально-экономических задач и многолетний добросовестный труженик…

Интересно, кто из стратегов и тружеников следующий в очередь за медалью Столыпина? Кстати, о нем.

«Спаситель» Столыпин

В его честь немало хвалебных од спето – реформатор, в поте лица и исключительно во благо России… Но что есть его реформы, кто есть он сам и не его ли невольно копируют нынешние «спасители» страны? Столыпин, зациклившийся на своей аграрной реформе, посылал крестьян обустраивать хозяйства в Сибирь – а в итоге тысячи потенциальных «кулаков» стали бомжами, готовыми за копейку вкалывать на тех, кто выжил и превратился в крупных хозяйственников. Что мы видим сейчас – мелкие фермеры разоряются, теснимые крупными корпорациями, получающими федеральные транши и самые высокие протекции.

Это сейчас в силу санкций мы отходим от западных догм – но давно ли им в рот не смотрим? А Столыпин в аграрной реформе являлся ярко выраженным носителем западного фермерского пути, с которого, по сути, наши правители в девяностых, да и в двухтысячных и начинали, закупая за рубежом дорогущих коров в то время, когда наши фермеры не знали, куда сбыть свое молоко.

По своей сути Столыпин был не реформатор – он являлся экспериментатором, причем довольно рисковым, если начинал нянчиться со своим аграрным детищем в стране, которую умом не понять, да еще с сильнейшим сопротивлением, как с низов, так и из своего окружения. Чем реформа могла закончиться, кроме провала?  Но ничего, попробуем. Кто-то же выживет – с тем и будем дальше работать. Полная аналогия с лихими девяностыми.

А чего стоит его отрицание принципа «семейной собственности», когда глава семьи, вложившись в рисковое мероприятие, мог спустить с молотка все деньги и имущество, без согласия ближайших родственников. Или просто продать, оставив семью без всего. По этому принципу сегодня муж-пьяница или жена-стерва, на которых записана жилплощадь, могли бы продать ее без письменного согласия своей второй половины.

Реформа Столыпина предполагала возникновение класса зажиточных фермеров, как одной из опор государства – но при этом сам реформатор стоял на позиции уничтожения «бесперспективных» деревень, в которых бы этим хозяйствам и развиваться. Знакомо – не правда ли? Та же реформа 90-х под громким названием «Фермер накормит Россию» - один в один продолжение столыпинских начинаний. Да «великий реформатор» тех лет Егор Гайдар даже и не скрывал, что Столыпин чуть ли не его идеал экономиста. Только не накормили фермеры страну – и не потому, что не смогли. Не дали. Многим не позволили даже просто выжить. И тогда и сейчас реформы заканчивались одинаково: богатые становились еще богаче, бедные еще бедней.

Столыпин – выходец из богатой семьи, в чиновничью бытность не корчивший из себя аскета, живший с семьей в шикарной квартире, и ни в чем себе не отказывающий. Очередной чиновник-назначенец на роль спасителя России, у которого ни… не вышло, кроме как вписать свое имя в историю, но при жизни регулярно получавший награды из рук царя-батюшки. Наблюдается некая параллель с нашим сегодняшним героем от 3 февраля этого года – не находите?

Зачем мне орден, я согласен на медаль

Что можно сказать - человек, именем которого названа награда, и медалисты  друг друга стоят. Не про всех, конечно, речь – награждают и действительно достойных людей. Но вопрос даже не в том, что медаль за «За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд» названа в честь, как минимум, очень спорного реформатора и, как сейчас говорят, весьма скандального чиновника. Вопрос в другом - зачем вообще чиновнику медаль?

Во времена СССР, когда материальные блага стояли на десятом месте (официально, по крайней мере) медаль или орден являлись для человека (любого – о ткачихи Ивановской швейной фабрики до министра) действительно настоящим стимулом к ударному труду. Сегодня, когда мы живем в стране, пусть и весьма своеобразного, но все-таки капитализма, когда меркантильный интерес превыше всего и даже скрывать это уже не принято, к чему господам Шувалову и К портить лацкан своего дорогущего пиджака лишней дыркой? Ради пиара? Курам на смех такой пиар. Ради закрепления дружбы с «самим» и его «лучшим другом»? Улюкаев тоже во многие кабинеты дверь ногой открывал… Ради личных амбиций? Все амбиции господина Шувалова черным по белому в его декларации о доходах… Что касается стимула взять на себя тяжкую чиновничью ношу, это тоже ни для кого никакой не секрет – вести личный бизнес в России легче всего при выполнении «стратегических государственных задач». Проще говоря, имеешь в руках властные рычаги – бизнес попрет. Глядишь, что-нибудь и для страны сделаешь ненароком…

Читайте также
Новый глава Минэкономразвития задекларировал 16 млн рублей дохода и комнату на 15 кв.м
Новым министром экономического развития назначен Дмитрий Орешкин из Минфина
В список претендентов на пост главы Минэкономразвития включили тюменского губернатора
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Ничто так не разрушает общество, как неверие в торжество справедливости»
Отсутствие независимого суда, возможно, главная проблема, которая стоит сегодня перед Россией.
Кучер Станислав
эвакуаторы
Много на себя берут
ФАС проверила цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Перерасчет должен был облегчить участь нарушителей ПДД, особенно москвичей. В Москве тарифы на эвакуацию доходили до 7 тысяч рублей, так как были привязаны к стоимости авто. Правомочность такого способа расчета была сомнительной ...
Горячие новости
40 Исаакиевцев
В Санкт-Петербурге во вторник, 7 февраля, на Марсовом поле прошел согласованный с властями митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви. Поддержать власти и церковь пришли всего 40 человек
Горячие новости
Прокуратура обжаловала приговор Евгении Чудновец
Прокуратура Зауралья потребовала передать резонансное уголовное дело в отношении воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец на новое апелляционное рассмотрение. Соответствующее представление надзорное ведомство направило в Курганский областной суд
Горячие новости
Денег - нет, Олимпиада - да
Российское правительство готово к проведению летних олимпийских игр 2028 года В Санкт-Петербурге. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что если жители северной столицы согласны «потерпеть неудобства», то власти поборются за это спортивное мероприятие
Горячие новости
Сын Сердюкова продает дачу за 350 млн
На сайте объявлений Avito появилось сообщение о продаже дачи Юхневича в Санкт-Петербурге, которая принадлежит сыну бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

коррупция
«Государевы слуги» доверяют свои тайны Сбербанку
Офшоры, компании с длинными загадочными названиями, миллионы-миллиарды, ну, и, конечно, время от времени вспыхивающие вокруг всего этого скандалы… Тема от небогатой провинции далекая. Хотя и в небольших регионах время от времени фемида выявляет своих местечковых теневых олигархов ...
Горячие новости
Решение Полтавченко уничтожит Исаакиевский собор как музей
Трудовой коллектив ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор» написал открытое письмо, в котором высказало свое мнение по вопросу безвозмездной передачи собора в собственность Русской православной церкви (РПЦ)
налоги
Патент вместо налога
Сегодня Минэкономразвития и Минфин составляют перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые граждане. В этот список предложено ввести сдачу в аренду жилых помещений. Нововведение позволит снизить налоговую нагрузку на арендодателей
Горячие новости
Второй пошел
Глава Бурятия Вячеслав Наговицын написал на имя главы государства заявление о досрочном сложении полномочий. Губернатор заявил, что не пойдет на третий срок, так как региону нужны перемены. «Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», – добавил глава региона
Горячие новости
«Билайн» нашел новые источники дохода
В компании пояснили, что откажутся от половины административных офисов ради сокращения издержек. «Вымпелком» планирует отказаться примерно от 60 тысяч квадратных метров.
Горячие новости
На выборы президента кого попало не пустят
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который запрещает баллотироваться на «пост номер один» представителям партий, которые не представлены в нижней палате парламента. Авторы законопроекта объясняют данную инициативу заботой об избирателях
Авторская колонка
За свой счёт
История заключенного Андрея Крекова дает нам отличный повод вспомнить математику в рамках школьной программы. Архангельские тюремщики выставили ему по итогам голодовки счет, и мы можем подсчитать, что почем в пенитенциарной системе.
Орехъ Антон
пенсии
«Золотая» старость
Сумасшедшие пенсии бывших брянских чинуш давно и прочно стали притчей во языцах и повод для зависти. Средняя пенсия в регионе немногим больше 10 тысяч, а пенсии «бывших слуг народа» со всеми надбавками и приплатами варьируются от 130 до 200 тысяч. Многие предприниматели такому доходу были бы рады
Горячие новости
Заключенному выставили счет за голодовку
Осужденный юрист Андрей Креков год назад объявил голодовку, которая продлилась 27 дней. После голодовки заключенный был госпитализирован. Спустя некоторое время администрация колонии выставила Крекову счет за услуги врачей и бензин
Горячие новости
Минобороны заказало партию планшетов по 356 тысяч рублей за штуку
Министерство обороны разметило на сайте госзакупок заявку на приобретение планшетных компьютеров стоимостью 356,4 тысячи рублей за одну единицу товара. Общая сумма закупки составила 115 млн рублей
Экономика
Отмывание денег «в законе»
В 2016 году из России на счета иностранных банков было выведено более 16 млрд. рублей – на вполне законных основаниях. Легальный статус движению средств придает Федеральная служба судебных приставов. В Центробанке об этой схеме знают, более того, указывают, что более 10% от всего количества сомнительных операций в прошлом году были совершены таким образом.
Горячие новости
Кремль составил список губернаторов на увольнение
Администрация президента России накануне выборов главы государства проведет «зачистку» в губернаторском корпусе. Скорую отставку прочат как минимум главам пяти регионов. В группе риска оказались глава Карелии, губернатор Рязанской области и т.д.