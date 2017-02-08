«Ничто так не разрушает общество, как неверие в торжество справедливости»
Кировский суд 8 февраля огласит приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Прокурор попросил приговорить политика к пяти годам лишения свободы условно за растрату 16 млн руб. Отсутствие независимого суда, возможно, главная проблема, которая стоит сегодня перед Россией.
- Есть граждане, убежденные, что будущее Навального решается в схватке силовиков или неких кремлевских кланов. Но ни среди сторонников Навального, ни среди его противников, ни среди тех, кому он вообще безразличен, я не встречал человека, который бы искренне верил, что сидеть ему или не сидеть, условно или по-настоящему, будет решать суд.
То же самое касается любого другого громкого судебного разбирательства в новой России. ЮКОС, Pussy Riot, Васильева, «Болотное дело», Дадин, Кунгуров, Караулова. Список пополняется каждый месяц. Есть россияне, которые этими приговорами возмущались, есть те, кто негодовал в духе «мало дали». Но нет, по моим наблюдениям, таких, кто бы всерьез считал, что вердикт вынес независимый суд. Если в деле замешана политика, идеология, деньги, отношения с властью, решать, кто прав, а кто виноват, будут где угодно, но не суде. Исключения бывают, но они лишь подтверждают правило. Так, смею утверждать, на трезвую голову полагает большинство моих соотечественников.
Понимание того, что независимого правосудия в России нет, на мой взгляд, стало одной из мощнейших национальных скреп, объединяющих народ вне зависимости от политических симпатий, вероисповедания, социального положения, размера или наличия банковского счета. И это, уверен, самый тяжелый диагноз моей стране.
Можно построить тысячи новых детских площадок по всему городу. Можно установить на каждом столбе камеры и упростить выяснения отношений с полицией. Можно погрузить на дно Марианской впадины православный крест и российский триколор. Теоретически можно обогнать весь мир в деле развития искусственного интеллекта и IT, добиться превосходства в воздухе над американцами, разгромить до основания все запрещенные в России организации. На уровне фантазии, но все-таки, можно посадить в кресла руководителей мировых держав людей Кремля, а на трон папы римского агента Московской патриархии.
Но, даже если все это будет достигнуто, а за справедливостью по-прежнему придется обращаться не в суд, а к президенту (губернатору, генералу, олигарху), страна останется уязвимой и обреченной на гниение изнутри. Потому что ничто так не разрушает мозг, а затем и тело, как страх и неуверенность в торжестве справедливости. Человек, осознающий свою незащищенность перед системой, плохой строитель великой державы, да что там великой, на него даже в деле защиты самой системы положиться нельзя.
Мне попадались на глаза результаты соцопросов, в которых россияне выступают за цензуру в культуре, за госконтроль над СМИ и крупным бизнесом, даже за установление в России монархии. Но я не видел ни одного исследования, которое бы показало, что россияне считают вредным или лишним независимый суд. Я также не встречал ни одного здорового человека, который был бы в принципе против того, чтобы, когда гром грянет, вопрос о его ответственности, тем паче свободе, решали люди, чьи здоровье, карьера и материальное благополучие не зависят от государства. Политически мотивированные приговоры — вершина айсберга и только часть системы, поощряющей безнаказанность и как следствие — беспредел. Наличие не карикатурной, а действительно независимой судебной власти в интересах всех вне зависимости от позиции по Крыму, Донбассу, Райкину, «Матильде» или проблеме семейных побоев.
Американская модель демократии может не нравиться многим, но одним она точно хороша: кто бы ни оказался в Белом доме, именно суд сможет защитить народ от самодурства правителя.
Из всех объявивших о желании участвовать в выборах 2018-го Навальный пока единственный, кто назвал создание независимой судебной системы в числе первоочередных задач будущего президента. Конечно, пока это только слова. Но это именно те слова, которые лично я, и как избиратель, и как гражданин, давно хотел услышать из уст кого-либо, помимо президента, который не устает повторять об этом в каждом своем послании.
Источник - КоммерсантЪ-FM